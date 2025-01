La casa nella prateria torna in tv: Il reboot ordinato a Netflix

News Serie TV

La nuova serie è nelle mani della sceneggiatrice di The Boys e The Vampire Diaries Rebecca Sonnenshine.

Le porte e le finestre della piccola casa nella prateria torneranno ad aprirsi a più di quarant'anni dall'ultima volta. Netflix ha ordinato la produzione di Little House on the Prairie, nuovo adattamento dell'amata serie di romanzi semi-autobiografici della scrittrice statunitense Laura Ingalls Wilder, dalla quale è stato tratto il drama familiare di culto del 1974 La casa nella prateria. La nuova serie porta la firma di Rebecca Sonnenshine (The Boys, The Vampire Diaries) e sta coinvolgendo come produttore esecutivo anche Trip Friendly, figlio dell'Ed Friendly che ha prodotto il primo adattamento.

La casa nella prateria: La trama del reboot

In parte un drama familiare ricco di speranza, in parte un racconto epico di sopravvivenza e in parte la storia delle origini del West americano, Little House on the Prairie "offre una visione caleidoscopica delle lotte e dei trionfi di coloro che hanno plasmato la frontiera", si legge nella sinossi ufficiale.

"La piccola casa nella prateria ha catturato il cuore e l'immaginazione di tanti fan in tutto il mondo e siamo entusiasti di condividere i suoi temi duraturi di speranza e ottimismo con una nuova interpretazione di questa storia iconica", ha dichiarato la vicepresidente delle serie drammatiche di Netflix Jinny Howe in un comunicato. "La visione di Rebecca trasmette una profondità emotiva che delizierà sia i fan nuovi che quelli esistenti di questo amato classico". Sonnenshine ha aggiunto: "Mi sono innamorata profondamente di questi libri quando avevo 5 anni. Mi hanno ispirata a diventare una scrittrice e una regista e sono onorata ed entusiasta di adattare queste storie per un nuovo pubblico globale con Netflix".

La casa nella prateria: La serie originale

Prodotta tra il 1974 e il 1983 per un totale di 204 episodi e quattro film tv, l'originale La casa nella prateria ha raccontato le difficoltose vicissitudini di una famiglia americana che vive in una fattoria sperduta, vicino a un paesino del Minnesota, nella seconda metà dell'Ottocento. Con le sue storie, la serie ha affrontato temi importanti e sempre attuali, quali ad esempio l'adozione, l'alcolismo, il razzismo e le droghe. Il compianto Michael Landon ha interpretato il capofamiglia Charles Ingalls. Al suo fianco Karen Grassle (la moglie Caroline Ingalls), Melissa Gilbert (la figlia Laura Ingalls Wilder), Melissa Sue Anderson (la figlia Mary Ingalls Kendall), Lindsay Sidney Greenbush (la figlia Carrie Ingalls), Dean Butler (Almanzo Wilder, il marito di Laura), Katherine MacGregor (Harriet Oleson), Richard Bull (Nels Oleson) e Victor French (Isaiah Edwards). Secondo una recentissima relazione di Nielsen, la serie ha registrato l'incredibile cifra di 13,25 miliardi di minuti visualizzati su Peacock nel 2024.