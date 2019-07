La Casa di Carta 3 da oggi su Netflix: foto e video della marea di fan all'anteprima di Milano

News Serie TV

Circa 5000 persone hanno assistito ieri sera all'anteprima in Piazza degli Affari.

La banda del Professore è finalmente riunita. Per un nuovo colpo! La serie di Netflix La casa di carta è disponibile da oggi in streaming con i nuovi episodi della terza parte. Ne avevamo parlato abbondantemente nel nostro speciale con le interviste al cast, mentre migliaia di persone si sono riunite ieri sera nella Piazza degli Affari di Milano per assistere in anteprima alla proiezione dei due episodi.

Un luogo simbolo dell'economia milanese e delle attività finanziarie italiane per la presenza della Borsa di Milano, la piazza è stata sommersa da un mare di fan e curiosi (circa 5,000 persone, secondo gli organizzatori) che con entusiasmo contagioso hanno circondato la gigantesca installazione - una statua con l'iconica maschera di Dalì innalzata accanto al Dito dell'artista Maurizio Cattelan - creata per l'occasione, dimostrando una volta in più quanto la serie creata da Álex Pina sia riuscita a farsi fenomeno. Le immagini e il video che riportiamo qui di seguito danno un'idea più chiara dell'impressionante spettacolo.