La Bella e la Bestia: Disney+ svela nuovi dettagli e un'aggiunta al cast della serie prequel

La serie prequel de La Bella e la Bestia, di cui si parla da ormai oltre un anno, ora è realtà. Disney+ ha annunciato che la produzione della serie tv, una miniserie musicale di 8 episodi incentrata sulle avventure di Le Tont e Gaston - i personaggi interpretati da Josh Gad e Luke Evans nel film live action del 2017 - partirà nella primavera del 2022. Ma non è tutto. Nell'ufficializzare il progetto, il servizio di video in streaming ha svelato nuovi importanti dettagli sulla trama e un'aggiunta al cast, l'attrice Briana Middleton che interpreterà Tilly, la sorellastra di Louie/Le Tont affiancando Gad ed Evans.

La Bella e la Bestia: La trama ufficiale della serie su Gaston e Le Tont

Sviluppata e scritta da Josh Gad insieme agli ideatori di C'era una volta Edward Kitsis e Adam Horowitz, la miniserie (ancora senza titolo definitivo) sarà ambientata diversi anni prima degli eventi del film live action. Seguirà Gaston e Le Tont mentre partono con la sorellastra di quest'ultimo, Tilly, dopo aver scoperto una rivelazione sorprendente sul passato di lei. "L'improbabile trio parte per un viaggio inaspettato pieno di romanticismo, commedia e avventura. Mentre i misteri del passato vengono svelati e i pericoli del presente crescono, vecchi amici e nuovi nemici rivelano che questo regno familiare nasconde molti segreti", si legge nella trama ufficiale diffusa da Disney+.

La serie prequel ci dirà di più sul passato de La Bestia

Trattandosi di una serie musicale, ricoprirà un ruolo importante il compositore Alan Menken, lo stesso dietro alla colonna sonora del cartone animato del 1991 e del film con Emma Watson e Dan Stevens che curerà la colonna sonora anche di questo progetto. La nominata al Tony Liesl Tommy, invece, dirigerà il primo episodio. La parte più interessante dell'annuncio, tuttavia, è racchiusa in una dichiarazione di Gary Marsh, presidente e chief creative officer di Disney Branded Television. "Per chiunque si sia mai chiesto come un bruto come Gaston e un stupidotto come Le Tont siano diventati amici e partner, o come una mistica incantatrice sia arrivata a lanciare quel fatidico incantesimo sul principe trasformandolo in bestia, questa serie finalmente darà quelle risposte... e provocherà anche domande completamente nuove", ha detto Marsh. Significa, quindi, che questa serie potrebbe svelare la storia mai raccontata della maledizione che si è abbattuta sulla Bestia, storia nella quale potrebbero aver svolto un ruolo importante e finora sconosciuto proprio Gaston e Le Tont. Un'operazione che non stupisce se pensiamo alle menti che sono dietro al progetto, Kitsis e Horowitz esperti nell'immaginare e ricostruire gli antefatti delle fiabe Disney più famose come hanno fatto per C'era una volta.