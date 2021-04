La Anna Bolena di Jodie Turner-Smith nel teaser trailer della serie tv

News Serie TV

Attesa in tv entro fine anno, la serie ripercorre gli ultimi mesi di vita della regina consorte.

In attesa di annunciarne la data di debutto, la rete britannica Channel 5 ha diffuso un primo, semplice ma intenso teaser trailer di Anne Boleyn, una nuova serie in costume nella quale una delle mogli più famose - e certamente anche più sfortunate - di Re Enrico VIII, Anna Bolena, ha il volto inaspettato di Jodie Turner-Smith, attrice conosciuta per i suoi trascorsi in Nightflyers e The Last Ship.

Anne Boleyn: La trama e il cast della serie tv

Descritta come un thriller psicologico in tre parti, scritta da Eve Hedderwick Turner e diretta da Lynsey Miller, Anne Boleyn ripercorre la celebre storia della regina consorte d'Inghilterra e Irlanda dalla sua non-così-scontata prospettiva, concentrandosi sulla sua battaglia per rimanere in vita negli ultimi mesi della sua esistenza, per proteggere il futuro di sua figlia e sfidare il patriarcato mentre la sua esecuzione incombeva.

Parlandone con Deadline, Hedderwick Turner ha detto che Turner-Smith è perfetta per la parte, aggiungendo che "Jodie è una regina nata. È magnetica e dona al ruolo una dignità profonda". Il resto del cast include Amanda Burton (Marcella), Paapa Essiedu (I May Destroy You), Thalissa Teixeira (Baghdad Central), Barry Ward (White Lines) e Jamael Westman (Animals).