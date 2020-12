L'uomo di casa incontra Quell'uragano di papà: Tim Allen si sdoppia nel trailer dell'ultima stagione

News Serie TV

La comedy torna su FOX con gli episodi finali il prossimo 3 gennaio.

Ci sarà il crossover che non ti aspetti nell'ultima stagione de L'uomo di casa che debutterà negli Stati Uniti, su FOX, il prossimo 3 gennaio. Nel trailer che anticipa l'arrivo dei nuovi episodi, infatti, Mike Baxter, il protagonista interpretato da Tim Allen, si trova faccia a faccia con Tim Taylor, il personaggio che lo stesso Allen ha interpretato nella sitcom anni '90 Quell'uragano di papà. Come avverrà questo surreale incontro? Guardate voi stessi nella spassosa clip che vi proponiamo qui in basso.

Lo strano crossover tra L'uomo di casa e Quell'uragano di papà

Nell'episodio de L'uomo di casa (o Last Man Standing, come è conosciuta la serie oltreoceano) in onda proprio il 3 gennaio, Tim Allen interpreterà sia il ruolo di Mike Baxter che quello del patriarca della famiglia Taylor al centro di Quell'uragano di papà (conosciuta anche con il titolo originale Home Improvement), sitcom di ABC andata in onda dal 1991 al 1999 e trasmessa anche in Italia su Rai 2. Nella descrizione ufficiale dell'episodio diffusa da FOX si legge: "I Baxter vedono doppio quando Vanessa assume un tuttofare riparatore che ha una strana somiglianza con Mike il quale, intanto, è alle prese con un'idea di un vlog per il decimo anniversario del suo negozio Outdoor Man".

L'uomo di casa: Nella stagione 9 un salto nel futuro

Come anticipato da FOX, inoltre, la stagione 9 non ripartirà da dove avevamo lasciato i protagonisti diversi mesi fa, quando la pandemia aveva costretto la produzione della comedy a fermarsi. La serie, infatti, farà un salto in avanti nel tempo con Mike e sua moglie Vanessa (Nancy Travis) intenti a contemplare il proprio futuro, compreso l'imminente pensionamento di Mike dal suo storico lavoro ad Outdoor Man e chi potrebbe essere il suo successore. "Avevamo considerato di concludere la serie la scorsa stagione", aveva detto Allen qualche mese fa in occasione dell'annuncio della nona stagione come ultima. "Ma insieme alla FOX abbiamo deciso di aggiungerne un'altra in modo da poter avere un'intera stagione per creare un addio dolce e divertente. Non vedo l'ora che quest’ultima stagione spassosa e memorabile arrivi", aveva aggiunto.