L'uomo delle castagne: trailer e trama della nuova serie nordic noir in streaming su Netflix

News Serie TV

Debutta online sulla piattaforma di streaming il 29 settembre 2021 una nuova serie thriller scandinava - danese, in questo caso - che promette brividi ai suoi spettatori. L'uomo delle castagne è l'adattamento dell'omonino romanzo di Søren Sveistrup pubblicato in Italia da Rizzoli.

Søren Sveistrup è un signore danese di 53 anni che di mestiere scrive. È stato ideatore e sceneggiatore di una delle più popolari serie thriller degli ultimi anni, Forbrydelsen (nota anche come The Killing), quella che ha ha avuto tre stagioni in Danimarca, ha lanciato il nordic noir anche in tv, ed è poi stata rifatta anche dagli americani col titolo The Killing (americani che hanno proseguito per una stagione in più); ed è stato anche l'autore di un romanzo (thriller anche questo, ovviamente) che si intitola "L'uomo delle castagne", e che racconta di una strana coppia di poliziotti di Copenhagen impegnati nella caccia a un misterioso serial killer, e che vede le indagini intrecciarsi con quelle, archiviate, relative alla morte della figlia di una ministra del governo danese.

Era scontato già dal momento della pubblicazione (avvenuta in 50 paesi: in Italia è edito da Rizzoli) che il romanzo di Sveinstrup fosse destinato a un adattamento televisivo: e difatti L'uomo delle castagne, miniserie di sei episodi di poco meno di un'ora ciascuno, debutta mercoledì 29 settembre 2021 in streaming su Netflix.

È stato ovviamente lo stesso Sveinstrup a scrivere, assieme ai colleghi Dorte Warnøe Høgh e David Sandreuter, i sei episodi della serie, che sono stati diretti da Kasper Barfoed e Mikkel Serup. Il cast vede coinvolti Mikkel Boe Følsgaard, Danica Curcic, Iben Dornerm, Lars Ranthe, Esben Dalgaard e David Dencik.

Ecco il trailer italiano ufficiale e la trama ufficiale di L'uomo delle castagne:







"L'uomo delle castagne" è ambientata in un tranquillo sobborgo di Copenaghen, dove in un parco giochi in una ventosa mattina di ottobre la polizia fa una scoperta macabra: una giovane donna brutalmente assassinata e senza una mano. Accanto al corpo, un omino fatto di castagne. Il caso è assegnato all'ambiziosa giovane detective Naia Thulin (Danica Curcic) e al suo nuovo partner Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard). La coppia ben presto scopre sull'oggetto una prova misteriosa che lo collega a una ragazza scomparsa un anno prima e creduta morta, la figlia della politica Rosa Hartung (Iben Dorner).