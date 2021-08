L'uomo dei sogni: Peacock ordina una serie basata sul film, dall'ideatore di The Good Place

News Serie TV

L'adattamento tv, a cura di Michael Schur, reimmaginerà la storia di cui era protagonista sul grande schermo Kevin Costner.

È stata una voce a suggerirlo a Peacock? Di certo il servizio di video in streaming di NBCUniversal ha le idee chiare, visto che ha ordinato direttamente - senza passare dall'episodio pilota - una serie tv basata sul film del 1989 L'uomo dei sogni (in originale Fields of Dreams). L'adattamento tv potrà contare su uno sceneggiatore di alto livello, visto che porta la firma di Michael Schur, già creatore di serie di successo come The Good Place e Parks and Recreation.

L'uomo dei sogni: I primi dettagli sulla serie tv di Peacock

Nel film candidato all'Oscar Kevin Costner interpretava un agricoltore dell'Iowa che costruiva un capo da baseball nella sua proprietà dopo aver sentito una voce misteriosa che lo spingeva a farlo. Secondo la descrizione ufficiale, la serie tv - che come il film sarà basata sul libro Shoeless Joe di WP Kinsella - farà propri molti degli elementi che hanno reso la pellicola diretta da Phil Alden Robinson così amata e senza tempo: la famiglia, il baseball, l'Iowa e la magia. Schur scriverà la sceneggiatura e sarà produttore esecutivo del progetto insieme a David Miner (che con lui ha lavorato a Brooklyn Nine-Nine) e al produttore del film originale Lawrence Gordon.

L'eredità de L'uomo dei sogni negli anni

"Nel corso degli anni L'uomo dei sogni è rimasto uno dei film preferiti dai fan, mantenendo il posto che meritava nella storia", ha affermato Lisa Katz, presidente di NBCUniversal Television and Streaming. "È stravagante ma anche concreto, e in questo Mike Schur eccelle. Non vediamo l'ora di portare una nuova versione di questo classico a Peacock", ha aggiunto. In effetti negli Stati Uniti il film sta vivendo una nuova popolarità grazie a una partita di baseball che ha visto contrapporsi per la prima volta proprio a Dyersville in Iowa (il campo dove è stato girato il film) i New York Yankees e i Chicago White Sox. L'evento sportivo, andato in onda su FOX la scorsa settimana, ha fatto registrare ascolti record diventando - secondo Nielsen - la partita della Major League Baseball più vista dal 2005 a questa parte.