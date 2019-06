L'ombra dello scorpione di Stephen King: A James Marsden il ruolo di protagonista?

CBS All Access potrebbe aver trovato il suo Stu Redman. Diverse fonti riportano che il servizio di video in streaming ha avvicinato la star di Westworld e Dead to Me James Marsden per il ruolo di protagonista in The Stand, miniserie di 9-10 episodi basata sul romanzo di Stephen King L'ombra dello scorpione.

Scritta dall'ideatore di SEAL Team Ben Cavell insieme con Josh Boone (Colpa delle stelle), anche regista di tutti gli episodi, The Stand racconta di un mondo decimato da un virus sfuggito al controllo dell'uomo. Il destino dell'umanità si regge sulle deboli spalle dell'ultracentenaria Abagail Freemantle, leader spirituale di un gruppo di sopravvissuti che tenta di ricreare una società democratica a Boulder, in Colorado. Tuttavia, i loro peggiori incubi si realizzano nella figura di Randall Flagg, un tirannico e spietato demonio con poteri soprannaturali.

Stu Redman, personaggio già interpretato sul piccolo schermo da Gary Sinise nella miniserie del 1994 L'ombra dello scorpione, è un ex militare immune al virus. Poiché non si è ammalato dopo essere entrato in contatto con il paziente zero nella zona di quarantena originale, il governo ritiene che Stu sia una risorsa preziosa per la creazione di un vaccino con il suo sangue.

Secondo le stesse fonti, i produttori sono vicini a un accordo anche con Whoopi Goldberg (Ghost), Greg Kinnear (House of Cards) e Amber Heard (Aquaman), al momento non è chiaro per quali ruoli.