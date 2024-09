L'italiano Giuseppe De Domenico sarà Raffaele Sollecito nella miniserie Hulu su Amanda Knox

News Serie TV

Si sono uniti al cast della serie americana anche gli altri attori italiani Francesco Acquaroli e Roberta Mattei, oltre alla star di Waco: The Aftermath John Hoogenakker.

C'è molta Italia, naturalmente, nella miniserie di Hulu che racconterà il caso dell'omicidio di Meredith Kercher dal punto di vista di quella che è stata a lungo la principale sospettata, Amanda Knox. Deadline riferisce che tre attori italiani si sono uniti al cast del drama in cui Grace Van Patten presterà il volto alla protagonista, la ex coinquilina di Meredith prima condannata e poi assolta per il delitto. Si tratta di Giuseppe De Domenico (ZeroZeroZero, da cui è tratta anche la foto in alto) Francesco Acquaroli (Dogman) e Roberta Mattei (Non essere cattivo). Il primo, in particolare, interpreterà il personaggio chiave di Raffaele Sollecito, l'ex compagno di Amanda Knox e coimputato che con lei ha vissuto il calvario giudiziario.

Amanda: La trama e la storia che ha ispirato la miniserie

La miniserie, ordinata ufficialmente dal servizio di video in streaming statunitense Hulu, si intitola semplicemente Amanda, avrà 8 episodi ed è creata da KJ Steinberg, già produttrice di This Is Us e creatrice di Mistresses. Finora è stata diffusa soltanto una brevissima sinossi che recita: "Il progetto racconterà di come Knox sia stata ingiustamente condannata per l'omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher e della sua odissea per liberarsi durata 16 anni". Al centro del racconto, quindi, ci sarà proprio l'omicidio di Meredith Kercher, la ragazza inglese uccisa a Perugia il 1°novembre 2007.

La storia sarà però raccontata dal punto di vista di Amanda Knox, la ragazza che insieme a Sollecito ha vissuto un doppio processo. Prima condannati, poi assolti in appello, e poi nuovamente condannati dalla Corte d'assise d'appello di Firenze, i due sono stati definitivamente assolti dall'accusa di omicidio il 27 marzo 2015 quando la Cassazione ha accolto la richiesta di annullamento della sentenza pronunciata in secondo grado. Knox è coinvolta in prima persona come produttrice esecutiva del progetto insieme al premio Emmy Warren Littlefield (Fargo, The Handmaid's Tale), a Monica Lewinsky e ad altri. Le riprese, stando a quanto trapelato, dovrebbero iniziare a brevissimo, nel mese di ottobre (e al momento non è chiaro se verrà girata anche in Italia). Come la maggior parte delle serie targate Hulu, anche questa nel nostro Paese probabilmente uscirà prossimamente in streaming su Disney+.

Amanda: Il cast e i personaggi della miniserie

Dalle notizie precedenti sappiamo che Sharon Horgan (Bad Sisters) interpreterà Edda Mellas, la madre disperata ma ottimista di Amanda (Van Patten). La star di Waco: The Aftermath John Hoogenakker sarà invece il padre di Amanda, descritto come "amante del divertimento ma stoico, che, nonostante il divorzio dalla madre di Amanda, è un padre fantastico per le figlie. È in prima fila per difendere la figlia sulla stampa.

Come detto, Giuseppe De Domenico (che ricorderete anche per Bang Bang Baby di Prime Video e che abbiamo visto di recente anche nel film Vermiglio di Maura Delpero) sarà Raffaele Sollecito, fidanzato di Amanda Knox all'epoca dell'omicidio. Il personaggio è descritto come "un ragazzo dai sani principi, coinvolto nella sua storia dell'orrore per puro caso".

Francesco Acquaroli (che, tra le altre cose, negli Stati Uniti ha recitato anche nella quarta stagione di Fargo) interpreterà Giuliano Mignini, il procuratore italiano nel caso di Amanda Knox. È descritto come "un uomo che ha bisogno di dimostrare il suo valore, è convinto fin dall'inizio del coinvolgimento di Amanda nell'omicidio e scopre che la sua vita e la sua eredità sono definite dal suo rapporto con lei".

Roberta Mattei (vista anche in Padre Pio di Abel Ferrara) interpreterà Monica Napoleoni, "la sarcastica, alla moda e aggressiva direttrice della sezione omicidi di Perugia, nonché braccio destro di Mignini. È convinta della colpevolezza di Amanda e Raffaele e non si arrende nel dar loro la caccia".