L'Istituto: Rinnovata per una seconda stagione la serie tratta da romanzo di Stephen King

Emanuele Manta

MGM+ rinnova per una seconda stagione L'Istituto, la serie tratta dal romanzo omonimo di Stephen King.

L'Istituto: Rinnovata per una seconda stagione la serie tratta da romanzo di Stephen King

L'incubo non è finito per i bambini rinchiusi nel famigerato Istituto: MGM+ ha rinnovato per una seconda stagione L'Istituto, la serie horror/thriller tratta dal romanzo omonimo di Stephen King. L'annuncio è arrivato poco prima del finale del ciclo inaugurale la scorsa notte, disponibile anche in Italia sul servizio streaming.

L'Istituto continua con una seconda stagione

"L'Istituto ha entusiasmato il pubblico con la sua narrazione distintiva e le sue interpretazioni eccezionali, che hanno saputo portare sullo schermo la voce unica di Stephen King", ha dichiarato il presidente di MGM+ Michael Wright in un comunicato. "Siamo felicissimi di poter continuare e ampliare questo viaggio agghiacciante e di immergerci ancora più in profondità nei segreti dell'Istituto nella seconda stagione".

Creata da Benjamin Cavell, che di King aveva adattato già L'ombra dello scorpione in The Stand, L'Istituto ruota attorno a un gruppo di bambini con abilità speciali latenti o emergenti che, sottratti con la forza alle loro vite, vengono rinchiusi in una struttura segreta dove si conducono strani e crudeli esperimenti. La storia si concentra sul dodicenne Luke Ellis (interpretato dall'esordiente Joe Freeman), che, appena arrivato all'Istituto - gestito dalla spietata signora Sigsby (Mary-Louise Parker) -, mette in atto un piano pericoloso per fuggire. Nel frattempo, nella sperduta cittadina di DuPray, il decorato ma tormentato ex poliziotto Tim Jamieson (Ben Barnes) ottiene un lavoro come guardia notturna. Arrivato da poco con la speranza di cominciare una nuova vita, Tim è un eroe inconsapevole la cui storia finirà con l'intrecciarsi a quella di Luke.

