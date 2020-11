L'isola del dottor Moreau: Il romanzo di H.G. Wells diventa una Serie TV

News Serie TV

Il progetto coinvolge lo sceneggiatore di X-Men: L'inizio Zack Stentz.

Gunpowder e l'etichetta sci-fi di Sky Dust stanno lavorando a un adattamento tv moderno del romanzo di H.G. Wells L'isola del dottor Moreau. Intitolata semplicemente Moreau, la serie tv sarà scritta dallo sceneggiatore di di X-Men: L'inizio e Thor Zack Stentz.

Moreau: La trama del romanzo e quella della serie tv

Il romanzo di Wells fu originariamente pubblicato nel 1896 e da allora è diventato una pietra miliare del genere sci-fi, influenzando altri racconti. Al centro della storia ci sono le vicende di Edward Prendick, un naufrago che approda su un’isola del Pacifico dove incontra il dottor Moreau, uno scienziato che cerca di portare avanti esperimenti con lo scopo di trasformare esseri animali in figure umane. Negli anni sono stati realizzati vari adattamenti incluso il film di Don Taylor del 1977 con Burt Lancaster e quello, più famoso, del 1996 con Marlon Brando. La nuova serie si concentrerà su una scienziata di fama mondiale, la dottoressa Jessica Moreau, il cui lavoro pionieristico nell'ingegneria genetica cattura l'attenzione di un finanziatore miliardario disposto a non fermarsi davanti a nulla per raggiungere il prossimo passo dell'evoluzione umana.

Le dichiarazioni del creatore

"Quando uscì il romanzo nel 1896 ancora non si conosceva nulla del DNA. Ma quest'opera si dimostrò sorprendentemente previdente su come svelare i segreti del DNA avrebbe aperto le porte a un'umanità che avrebbe giocato con il mondo naturale in modi strani e spaventosi", ha detto Zack Stentz in un comunicato. "E ora, alla vigilia della rivoluzione dell'editing genetico, sembrava il momento perfetto per rivisitare la storia di Moreau e portarlo nel nostro mondo del 21° secolo fatto di animali transgenici, bambini progettati in laboratorio e altri progressi scientifici che Wells non avrebbe mai potuto immaginare. Sono lieto di lavorare con Eric, Geoff e il team Gunpowder & Sky per dare il benvenuto a un'intera nuova generazione sulla terrificante isola del dottore", ha aggiunto.