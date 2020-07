L'ideatore di The Night Manager David Farr adatta il romanzo I figli dell'invasione per Sky

News Serie TV

Dallo stesso libro è stato tratto il film di culto Il villaggio dei dannati.

David Farr, lo sceneggiatore dietro la miniserie vincitrice di due Emmy e tre Golden Globe The Night Manager, nonché l'ideatore della serie di Amazon Hanna, sta collaborando con la tv satellitare Sky allo sviluppo di un drama sci-fi basato sul famoso romanzo di John Wyndham I figli dell'invasione, dal quale diversi adattamenti sono stati tratti in passato, incluso il film del 1960 Il villaggio dei dannati.

Secondo Deadline, l'intenzione è di realizzare una serie di 8 episodi. Per chi non lo conoscesse, il libro di Wyndham racconta di Midwich, un piccolo e sonnolento villaggio inglese dove, dopo una inspiegabile sequenza di eventi in cui tutti gli abitanti perdono i sensi, alcune donne - anche quelle di loro ancora vergini - scoprono di essere incinte. Cosa ancora più strana, per tutte la gravidanza ha avuto inizio il giorno del misterioso evento e, una volta nati, i loro bambini presentano tutti le stesse caratteristiche somatiche per certi aspetti inquietanti e, col tempo, le stesse capacità straordinarie.

Se ordinato, il remake tv de Il villaggio dei dannati si aggiungerebbe alle altre serie originali di Sky We Are Who We Are del regista italiano Luca Guadagnino (Chiamami col tuo nome), Blocco 181 del rapper italiano Salmo e l'imminente The Third Day con Jude Law.