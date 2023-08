L'estate nei tuoi occhi 3: Quando esce, la trama, il cast e tutto quello che sappiamo sulla terza stagione

News Serie TV

Il teen drama basato sui romanzi di Jenny Han è già stato rinnovato per un terzo ciclo di episodi: ecco tutte le anticipazioni su L'estate nei tuoi occhi 3.

L'estate infinita de L'estate nei tuoi occhi, il teen drama di Prime Video basato sulla trilogia di The Summer I Turned Pretty di Jenny Han, continua. Il servizio di video in streaming di Amazon ha già rinnovato la serie per una terza stagione che avrà ben 10 episodi (due in più rispetto alla seconda stagione). Ma quando esce e cosa sappiamo sul prossimo ciclo di episodi? Ecco tutte le anticipazioni e quello che c'è da sapere.

L'estate nei tuoi occhi: La trama della terza stagione

La stagione 3 de L'estate nei tuoi occhi si baserà sul terzo romanzo della trilogia, We'll Always Have Summer, in Italia pubblicato da Rizzoli con il titolo Per noi sarà sempre estate. Il libro è ambientato due anni dopo gli eventi di Non è estate senza te, il secondo romanzo, mentre Belly (Lola Tung) si ritrova al college e ancora una volta è costretta a decidere a chi dei due fratelli Fisher donare il suo cuore. Nonostante si senta sicura della sua relazione con Jeremiah, entra nuovamente in crisi quando Conrad torna e le rivela che ha rotto con la sua ragazza. Solo nel terzo libro Belly prende finalmente una decisione e, dopo varie peripezie e un viaggio in Spagna, si sposa con uno dei due fratelli Fisher, ma qualsiasi dettaglio ulteriore sarebbe - per chi non ha letto il libro - un enorme spoiler. Quindi se siete curiosi e proprio non riuscite ad aspettare, vi invitiamo a gettarvi nella lettura del libro di Jenny Han.

Parlando con People, il cast de L'estate nei tuoi occhi ha specificato che anche la terza stagione seguirà abbastanza fedelmente la trama del romanzo da cui è tratta. "So che Jenny è davvero decisa a rimanere il più fedele possibile ai libri e seguire i punti principali", ha detto l'interprete di Jeremiah Gavin Casalegno. Nel frattempo, Tung ha aggiunto: "Ci sono così tanti modi diversi in cui si potrebbe adattare. C'è un progetto basato su un libro consolidato e avere Jenny a bordo è stato incredibile".



Guarda L'estate nei tuoi occhi su Prime Video

Il riassunto della stagione 2: Com'è finita?

Nel finale della seconda stagione, lo ricordiamo, Belly ha capito di essere innamorata di Jeremiah, che per lei c'è stato sempre. Dopo averli sorpresi a baciarsi e pur essendo ancora innamorato di lei, Conrad (Cristopher Briney) ha deciso di lasciare spazio alla storia d'amore del fratello con Belly stringendo un patto con lui: non permetteranno che i sentimenti per Belly rovinino il loro legame di fratelli. Belly decide così di fare sul serio con Jeremiah, ignara del fatto che Conrad soffra ancora in silenzio.

Quando esce la stagione 3?

La stagione 3 de L'estate nei tuoi occhi ha avuto ufficialmente il via libera prima degli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA, i sindacati statunitensi che rappresentano gli sceneggiatori e gli attori. Tuttavia, ovviamente, la produzione non potrà iniziare fino a quando le due associazioni non raggiungeranno un accordo con l'AMPTP, che rappresenta gli studi. L'autrice e produttrice Jenny Han è ansiosa come chiunque altro di portare avanti la storia. Su Instagram ha scritto: "È stata dura non poter lavorare allo show a causa degli scioperi in corso, ma non vediamo l'ora di iniziare la terza stagione non appena saremo pronti". È impossibile, perciò, stabilire fin da ora quando vedremo i nuovi episodi de L'estate nei tuoi occhi. Speriamo, naturalmente, che possano farci compagnia nell'estate 2024, ma l'attuale situazione di Hollywood rende incerto qualsiasi pronostico sulla probabile data d'uscita.

Il cast: Chi tornerà?

Presumibilmente l'intero cast principale tornerà per la stagione 3, tra cui Lola Tung (Belly), Christopher Briney (Conrad), Gavin Casalegno (Jeremiah), Sean Kaufman (Steven), Rain Spencer (Taylor) e Jackie Chung (Laurel). La stagione 2 ha visto coinvolte anche nuove aggiunte al cast come Elsie Fisher e Kyra Sedwick ed è probabile che anche la stagione 3 ospiterà nuovi attori nel cast. Naturalmente non vedremo Rachel Blanchard vista la sorte del suo personaggio, Susannah, nella seconda stagione.