L'estate dei segreti perduti 2 ci sarà? Sarà un prequel? Ecco che direzione potrebbe prendere

Una delle serie rivelazione di quest'estate, L'estate dei segreti perduti, potrebbe tornare con una seconda stagione molto diversa dalla prima: ecco cosa hanno detto le creatrici e perché la storia dei Sinclair è tutt'altro che conclusa.

La prima stagione de L'estate dei segreti perduti, la nuova serie di Prime Video tratta dal romanzo young adult di E. Lockhart We Were Liars, ha fatto centro impressionando il pubblico grazie al suo mix di misteri e rivelazioni scioccanti. A giudicare dalle reazioni che i fan stanno condividendo sui social, soprattutto il finale, con un colpo di scena spiazzante e inaspettato, ha lasciato in lacrime gli spettatori. E nonostante l'ultimo episodio chiuda la narrazione in modo compiuto e soddisfacente, i fan si chiedono: ci sarà una seconda stagione? Anche se Prime Video non ha ancora ufficializzato nulla, gli indizi lasciati dalle showrunner e l'esistenza di un prequel letterario ci portano verso una direzione ben precisa: quella di una storia prequel incentrata sul passato delle sorelle Sinclair. Ecco tutto quello che sappiamo (ma, siete avvisati, seguiranno spoiler se non avete ancora visto l'intera prima stagione).

L'estate dei segreti perduti: Gli spiragli narrativi aperti dal finale

La serie ha affrontato temi come la memoria selettiva, la colpa e il peso del privilegio, avvalendosi di un'estetica raffinata e malinconica e risultando un thriller molto più stratificato di un qualsiasi solito teen drama estivo dalle tinte dark. Carina Adly MacKenzie, showrunner della serie, ha dichiarato a Variety che la prima stagione è stata pensata per offrire una storia con un inizio e una fine ben definiti. "Il bello di questa serie è che la prima stagione ha un finale potente e completo. Anche se non ci sarà un seguito, gli spettatori avranno comunque una storia intera", sono state le due dichiarazioni. Ma l'attaccamento del team creativo al cast e al mondo dei Sinclair ha alimentato la speranza di un possibile ritorno. "Emily ha scritto tre libri. Amiamo questa storia. Se ci sarà l’occasione, ci piacerebbe tornare. Ma anche se dovesse restare una miniserie, è comunque una storia bellissima", ha aggiunto la co-creatrice.

La trama della possibile seconda stagione

La prima stagione racconta due estati nella vita di Cadence Sinclair (Emily Alyn Lind), una giovane erede tormentata da un trauma che ha cancellato i suoi ricordi. Man mano che gli episodi vanno avanti, scopre che i suoi tre migliori amici Johnny, Mirren e Gat (SPOILER ALERT) sono morti nell'incendio che lei stessa ha innescato l'estate precedente. Tuttavia, il finale lascia una porta aperta: Johnny sembra ancora legato al mondo terreno, in particolare alla madre Carrie (Mamie Gummer). Questo dettaglio potrebbe aprire la strada a un seguito incentrato proprio sulla relazione tra madre e figlio e sul passato della generazione adulta dei Sinclair.

La trama del romanzo prequel Bugiarde nate

Il materiale narrativo per una seconda stagione esiste già: si tratta di Family of Liars (in italiano Bugiarde nate), il romanzo-prequel pubblicato da E. Lockhart nel 2022. Ambientato decenni prima degli eventi de L'estate dei segreti perduti, il libro racconta un'altra estate segnata dal dolore, vista attraverso gli occhi di una giovane Carrie. "Il miglior regalo che Emily Lockhart ci ha fatto è stato pubblicare Family of Liars, che racconta le sorelle Sinclair da adolescenti. Si apre con Carrie che racconta una terribile estate al figlio morto", ha spiegato la co-creatrice Julie Plec a The Wrap. Questo spunto offre la possibilità di esplorare un'altra generazione dei Sinclair, rivelando come le radici del trauma familiare affondino molto più in profondità di quanto visto finora.

In particolare, la sinossi ufficiale del romanzo recita:

Le sorelle Sinclair contano i giorni che le separano dalle vacanze a Beechwood, l'isola privata su cui trascorrono ogni meravigliosa estate, tra lunghe nuotate nell'oceano e spumeggianti aperitivi a bordo piscina. Ma stavolta le cose saranno diverse. Da quando una tragedia ha spezzato la vita della più giovane erede dei Sinclair, Rosemary, niente sull'isola potrà più essere come prima. O forse sì? La cosa peggiore di perdere una sorella è dimenticarla. E la famiglia Sinclair sembra aver ristabilito una nuova normalità, nell'estate senza Rosemary. Solo per Carrie il vuoto lasciato da sua sorella resta incolmabile. Soltanto lei sembra non riuscire a superare il suo ricordo e voltare pagina. L'unico modo che ha per soffocare il dolore è anestetizzarlo con i medicinali... almeno fino a quando sull'isola dei Sinclair non arrivano tre ragazzi: George, Major e, soprattutto, l'affascinante e misterioso Pfeff, che sa cosa significa non sprecare un chiaro di luna. O un solo attimo della vita. Per Carrie e le sue sorelle inizia così un'estate magica, in cui scopriranno la forza del loro legame. Un'estate costellata di passione ma anche di segreti, tradimenti e bugie. Un'estate che le segnerà per sempre.

Chi potrebbe tornare nel cast?

Al momento non ci sono conferme ufficiali sul cast della probabile seconda stagione. Se la nuova stagione dovesse adattare il libro prequel, la storia richiederebbe una nuova generazione di attrici per interpretare le sorelle Sinclair da giovani. Tuttavia Mamie Gummer, che interpreta Carrie nella prima stagione, potrebbe tornare nei panni della versione adulta del personaggio, magari come narratrice. Non è escluso, inoltre, che gli attori della prima stagione Emily Alyn Lind (Cadence), Esther McGregor (Mirren), Joseph Zada (Johnny) e Shubham Maheshwari (Gat) possano apparire in flashback, sogni o brevi sequenze legate alla memoria, soprattutto se si scegliesse una narrazione intrecciata tra presente e passato.

Prime Video non ha ancora annunciato ufficialmente una seconda stagione di L'estate dei segreti perduti, ma il successo di pubblico e l'interesse del team creativo fanno ben sperare. Sicuramente potrebbe essere interessante esplorare le radici della famiglia Sinclair attraverso un prequel. Anche perché, se c'è una cosa che questa storia ci ha insegnato, è che i segreti non restano mai sepolti per sempre. Staremo a vedere.