L'attore de Il Trono di Spade Kristofer Hivju è guarito dal Coronavirus

L'interprete di Tormund era risultato positivo al Covid-19 il mese scorso.

Dopo aver sconfitto ne Il Trono di Spade decine di Estranei e persino un gigante, Tormund - ovvero Kristofer Hivju - ha vinto la sua battaglia contro il Coronavirus. Dopo aver annunciato, circa un mese fa, di essere risultato positivo al virus, Hivju ieri ha comunicato ai fan di essere completamente guarito e di sentirsi in buona salute.

Il messaggio di Kristofer Hivju su Instagram

L'attore si è rivolto ai fan direttamente dalla sua pagina Instagram postando una foto insieme alla moglie e comunicando che anche quest'ultima con molta probabilità aveva contratto il virus. L'interprete di Tormund però ha tenuto a precisare che entrambi ora stanno bene. "Dopo diverse settimane di quarantena e anche un paio trascorse ancora a casa, sebbene senza sintomi, siamo finalmente sani e salvi", ha scritto l'attore. "Siamo stati fortunati perché abbiamo avuto sintomi leggeri del Covid-19. I nostri pensieri vanno alle persone per le quali il virus è stato molto più difficile da sconfiggere e a tutti coloro che hanno perso i loro cari a causa del Coronavirus. Grazie per il vostro supporto e ricordatevi di stare attenti e di mantenere le distanze, di lavarvi le mani e, soprattutto, di prendervi cura gli uni degli altri in questi tempi difficili", ha concluso.

Kristofer Hivju in The Witcher 2

L'attore era sul set della seconda stagione di The Witcher quando aveva manifestato i primi sintomi del virus. La produzione della serie, così come tutte le altre produzioni di Netflix, era stata messa in pausa e le riprese, che si stavano svolgendo non lontano da Londra, erano state sospese. Non è ancora chiaro quando si potrà ripartire ma è molto probabile che anche la data di uscita della seconda stagione di The Witcher subirà uno slittamento.

Foto: Arthur Mola/AP/SIPA