L'assistente di volo: Svelata la trama della stagione 2 e annunciate numerose aggiunte al cast

Tra i nuovi volti della serie di HBO Max Cheryl Hines, Margaret Cho e Santiago Cabrera.

Nei mesi scorsi, il successo de L'assistente di volo, inclusa la nominata all'Emmy come miglior comedy, ha incoraggiato HBO Max e il team dietro la serie a cercare nuove idee per una seconda stagione capaci di mandare avanti la storia oltre le pagine dell'omonimo romanzo di Chris Bohjalian. Dopo mesi di lavoro, la quadra è stata trovata e finalmente possiamo sapere qualcosa in più.

L'assistente di volo 2: La trama della nuova stagione

Quando rivedremo Cassie Bowden, scopriremo che molte cose sono cambiate nella vita del personaggio interpretato da Kaley Cuoco. Vive a Los Angeles, è sobria e nel suo tempo libero lavora come risorsa della CIA. Sfortunatamente, la storia ha la terribile abitudine di ripetersi e quando un incarico all'estero la porta ad assistere inavvertitamente a un omicidio, Cassie rimane coinvolta in un altro intrigo internazionale.

Le nuove aggiunte al cast

Gran parte del cast del ciclo inaugurale tornerà nella seconda stagione, inclusi Zosia Mamet (interprete di Annie Mouradian), T.R. Knight (Davey Bowden), Rosie Perez (Megan Briscoe) e Griffin Matthews (Shane Evans). A questi si aggiungeranno molti volti nuovi. Mo McRae (Sons of Anarchy) interpreterà Benjamin Berry, un agente della CIA che potrebbe avere la cattiva abitudine di interessarsi un po' troppo alle sue risorse; Callie Hernandez (Soundtrack) sarà Gabrielle Diaz, una cacciatrice di taglie irascibile e calcolatrice i cui problemi di controllo degli impulsi spesso ostacolano il suo lavoro; mentre JJ Soria (Animal Kingdom) vestirà i panni di Esteban Diaz, il partner e innamorato di Gabrielle che cerca di rimanere equilibrato e concentrato sul lavoro ma stesso si scalda tanto quanto la sua fidanzata.

Ciascuno dei tre sarà un membro del cast regolare. Ruoli ricorrenti i cui dettagli non sono ancora noti sono stati affidati invece a Cheryl Hines (Curb Your Enthusiasm), Jessie Ennis (Mythic Quest), Mae Martin (Feel Good), Margaret Cho (Drop Dead Diva), Santiago Cabrera (Star Trek: Picard) e Shohreh Aghdashloo (The Expanse).

