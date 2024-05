L'Arte della Goia: la nostra intervista alla regista Valeria Golino e alle attrici Tecla Insolia e Jasmine Trinca

News Serie TV

La miniserie Sky Original L'arte della gioia debutta al cinema, con Vision Distribution, in due parti. La prima esce oggi e, per l’occasione, vi facciamo vedere e ascoltare l'intervista alla regista Valeria Golino e alle due attrici Jasmine Trinca e Tecla Insolia che abbiamo realizzato al 77° Festival di Cannes.

L'arte della gioia è la miniserie Sky Original che Valeria Golino ha scritto e diretto a partire dal celeberrimo omonimo romanzo di Goliarda Sapienza che è stato pubblicato postumo. Articolata in 6 episodi è stata divisa in due parti per un'uscita cinematografica. La prima metà arriva in sala oggi, 30 maggio, mentre la seconda è prevista per il 13 giugno. A distribuirla è Vision Distribution.

L'arte della gioia ha avuto la sua anteprima internazionale al 77° Festival di Cannes, dove la Golino ha anche tenuto una masterclass. La regista ha conosciuto di persona Goliarda Sapienza, che è stata la sua insegnante di dizione quando l'attrice aveva 18 anni. Valeria ha letto più volte il libro e, quando lo ha adattato insieme a Luca Infascelli, Francesca Marciano, Valia Santella e Stefano Sardo, ha reso la storia meno scabrosa concentrandosi molto sui personaggi. La protagonista della storia, che si svolge nella Sicilia del primo ‘900, è una ragazza di nome Modesta che cresce in un convento e non si autocensura mai, una persona forte e determinata che ama e sceglie la libertà. Ovviamente ci riconduce ai giorni nostri in quanto simbolo dell'empowerment femminile.

Giovane donna di grandi passioni, Modesta diventa una creatura vibrante grazie all'interpretazione di Tecla Insolia, cantante prima che attrice che abbiamo conosciuto nel ruolo di Nada nel film tv La bambina che non voleva cantare. Gli altri attori della miniserie sono: Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi, Alma Noce, Guido Caprino, Giovanni Bagnasco e Giuseppe Spata. Abbiamo intervistato la prima insieme a Tecla Insolia e a Valeria Golino proprio al Festival di Cannes, in un suggestivo spazio vista mare.

Prodotta da Sky Studios e da Viola Prestieri per HT Film, L'arte della gioia è un inno all'autocoscienza e all'autodeterminazione, ma anche al dissenso e alla disobbedienza. Inizialmente doveva essere un film, ma la densità di accadimenti e temi ha convinto la regista a realizzare una miniserie. Il nostro consiglio è di non perderla, per ciò che racconta e per come lo racconta. Prossimamente la serie sarà su Sky e in streaming su NOW.

L'arte della gioia: la trama e l'intervista a Valeria Golino, Jasmine Trinca e Tecla Insolia

Prima di mostrarvi la nostra intervista a 3 favolose attrici e donne. facciamo un ripasso della trama de L'arte della gioia:

Dopo un tragico incidente che la strappa alla sua famiglia, Modesta viene accolta in un convento e, grazie alla sua intelligenza e caparbietà, diventa la protetta della Madre Superiora. Il suo cammino la conduce poi alla villa della Principessa Brandiforti, dove si renderà indispensabile ottenendo sempre più potere nel palazzo. Questo suo incessante movimento di emancipazione si accompagna a un percorso di maturazione personale e sessuale, che la porta a varcare il confine tra lecito e illecito, conquistando giorno dopo giorno il suo diritto al piacere e alla gioia.

Ricordiamo che Jasmine Trinca è alla sua terza collaborazione con Valeria Golino regista dopo Miele ed Euforia.