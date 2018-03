L'amica geniale: le prime foto dell'attesa serie televisiva tratta da i romanzi di Elena Ferrante

Sono in corso da mesi le riprese della serie televisiva L'amica geniale, adattamento in otto episodi del primo dei quattro libri della serie napoletana di enorme successo di Elena Ferrante, edita in Italia da E/O. Sono ormai un paio d'anni che la febbre per la misteriosa autrice sotto pseudonimo ha contagiato il mondo intero, mietendo vittime innamorate soprattutto in America.

Trovate qui sotto oggi le prime immagini ufficiali della serie diretta da Saverio Costanzo. Le riprese della serie sono in corso a Caserta. In scena oltre 150 attori e 5000 comparse. Un casting durato otto mesi, durante i quali sono stati provinati quasi 9000 bambini e 500 adulti da tutta la Campania. Attori professionisti e non professionisti, piccoli reclutati nelle scuole di tutti i quartieri. A interpretare Elena e Lila bambine, sono rispettivamente Elisa Del Genio e Ludovica Nasti, giovanissime protagoniste per la prima volta sullo schermo, mentre Margherita Mazzucco e Gaia Girace saranno le due protagoniste adolescenti. Imponente il lavoro di ricostruzione del Rione: la troupe tecnica della produzione, composta da 150 persone, ha creato 20 mila metri quadrati di set costruiti in oltre 100 giorni di lavorazione. In questi mesi hanno costruito 14 palazzine, 5 set di interni, una chiesa e un tunnel. I costumi saranno circa 1500, tra realizzazioni originali e di repertorio.

L'amica geniale è una serie HBO-RAI Fiction e TIMVISION, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango in co-produzione con Umedia Production. Tutti gli episodi saranno diretti da Saverio Costanzo. Il soggetto e le sceneggiature sono di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. Jennifer Schuur è il produttore esecutivo. FremantleMedia International è il distributore internazionale.

Ecco qui sotto le prime immagini (di Eduardo Castaldo), cosa ne pensate?