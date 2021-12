L'amica geniale 3: Ecco quando esce la terza stagione, Rai 1 ufficializza la data

News Serie TV

Il terzo capitolo della serie di successo basata sui romanzi di Elena Ferrante debutterà in prima visione assoluta a febbraio, subito dopo il Festival di Sanremo.

Nel rendere noti i palinsesti invernali delle sue reti, la Rai ha finalmente annunciato ufficialmente anche la data di uscita dell'attesissima terza stagione de L'amica geniale, la serie tv che ha portato sul piccolo schermo le vicende delle amiche Lila e Lenù, narrate nei romanzi di Elena Ferrante. Il nuovo capitolo, basato sul terzo romanzo della saga, Storia di chi fugge e di chi resta, debutterà su Rai 1 in prima serata a partire dall'8 febbraio 2022, la settimana successiva a quella del Festival di Sanremo. Vedremo otto nuovi episodi, divisi in quattro prima serate, con il finale previsto per martedì 1° marzo 2022.

L'amica geniale: La trama e le anticipazioni della terza stagione

Nella terza stagione, ambientata negli anni Settanta e girata tra Napoli, Firenze e Torino, vedremo il matrimonio di Elena (interpretata ancora da Margherita Mazzucco) con Pietro Airota. Allontanatasi da Napoli, Lenù conoscerà anche un discreto successo letterario e vivrà in un mondo benestante e colto. Sarà completamente diverso il destino di Lila (Gaia Girace) la quale, dopo la brusca separazione dal marito, lavorerà nella fabbrica di Bruno Soccavo cercando di sopravvivere come può, nonostante le pessime condizioni di lavoro e i soprusi. La sua strada, però, sarà sempre più vicina a quella di Enzo Scanno, mentre il matrimonio di Elena si rivelerà una delusione.

La regia, in questa stagione, è stata affidata a Daniele Luchetti subentrato a Saverio Costanzo. Restano le stesse, però, le protagoniste, diversamente da quanto ipotizzato in un primo momento quando si parlava di grandi cambiamenti nel cast. Girace e Mazzucco saranno dunque presenti anche in tutti gli episodi del nuovo capitolo. "Le vedrete crescere sullo schermo", aveva spiegato Luchetti.

Gli ascolti record e il successo internazionale

L'amica geniale è sicuramente una delle fiction di punta di Rai 1. Il finale della seconda stagione, andato in onda a marzo 2020, aveva attirato una media di 6 milioni 941mila spettatori totalizzando il 28% di share. Insieme a Doc – Nelle tue Mani 2 (in partenza il prossimo 13 gennaio) e a Don Matteo 13 - la stagione in cui ci sarà il passaggio di consegne da Terence Hill a Raoul Bova (al via il 10 marzo), è uno dei prodotti su cui si la rete punta di più nei mesi invernali. Non dimentichiamo, inoltre, il successo internazionale: la serie, una co-produzione HBO e Rai Fiction inserita dal New York Times nella lista delle migliori serie tv internazionali del 2020, ha ricevuto ottime recensioni dai critici americani ed è stata venduta persino in Cina.