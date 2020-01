L'amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome: Trama, cast, anticipazioni e curiosità sulla nuova stagione

News Serie TV

La serie tratta dalla saga di Elena Ferrante tornerà su Rai Uno il 10 febbraio.

Dopo lo straordinario successo della prima stagione, torna in TV la storia dell'amicizia tra Lila e Lenù magistralmente raccontata dalla misteriosa scrittrice Elena Ferrante nei suoi romanzi. L'amica geniale - Storia del nuovo cognome partirà su Rai Uno il prossimo 10 febbraio alle 21:25. Gli otto episodi della nuova stagione, che porterà sullo schermo i fatti narrati nel secondo volume della fortunata saga letteraria, andranno in onda in quattro serate evento. Come si evolverà la storia di Raffaella Cerullo (Gaia Girace) ed Elena Greco (Margherita Mazzucco), ora più mature e sulla soglia dell'età adulta? Ecco la trama, le anticipazioni, il cast e tutte le altre notizie su L'amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome.

L'amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome: La trama

Gli eventi del secondo capitolo de L'amica geniale riprendono esattamente dal punto in cui è terminata la prima stagione. Lila ed Elena hanno sedici anni e si sentono in un vicolo cieco. Lila si è appena sposata ma, nell'assumere il cognome del marito, ha l’impressione di aver perso sé stessa. Elena è ormai una studentessa modello ma, proprio durante il banchetto di nozze dell’amica, ha capito che non sta bene né nel rione né fuori. Nel corso di una vacanza a Ischia le due amiche ritrovano Nino Sarratore (Francesco Serpico), vecchia conoscenza d’infanzia, diventato ormai studente universitario di belle speranze. L’incontro apparentemente casuale cambierà per sempre la natura del loro legame, proiettandole in due mondi completamente diversi. Lila diventa un’abile venditrice nell'elegante negozio di scarpe della potente famiglia Solara al centro di Napoli; Elena, invece, continua ostinatamente gli studi ed è disposta a partire per frequentare l’università a Pisa.

Le anticipazioni dei primi due episodi

Lila ed Elena continuano ad essere amiche pur conducendo due vite completamente diverse: la prima è una donna sposata che deve affrontare le difficoltà di una relazione coniugale non tutta rosa e fiori, la seconda è una studentessa del liceo classico che si divide tra i soliti libri e la relazione con Antonio (Christian Giroso). Stefano Carracci (Giovanni Amura), il marito di Lila è molto tradizionalista e non accetta che una foto di Lila in abito da sposa venga esposta in un negozio del centro.

Il cast

Nel cast della nuova stagione ritroveremo le due protagoniste cresciute interpretate dalle talentuose Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Un ruolo importante sarà quello ricoperto da Francesco Serpico che tornerà nei panni del brillante e politicamente impegnato Nino Sarratore. Rivedremo anche Emanuele Valenti nei panni di quel Donato Sarratore che nella scorsa stagione aveva tentato di abusare di Elena nel sonno. Torneranno anche tutti i personaggi del Rione, sfondo dell'infanzia delle due protagoniste: Marcello e Michele Solara (Elvis Esposito e Alessio Gallo), Stefano Carracci (Giovanni Amura), Ada (Ulrike Migliaresi), il fratello di Lila Rino Cerullo (Gennaro De Stefano), Alfonso Carracci (Fabrizio Cottone) e tutti gli altri. Sarà importante, per la storia di Elena, la professoressa Galiani (interpretata da Clotilde Sabatino) insegnante di italiano di Elena al liceo. Non mancherà però neanche l'anziana maestra Oliviero (Dora Romano) che abbiamo visto la scorsa stagione come maestra elementare delle giovanissime protagoniste. Tra i nuovi personaggi ci sarà anche Bruno Soccavo (Francesco Russo), un amico e compagno di università di Nino. Due i ragazzi che si interfacceranno con Elena durante gli anni universitari: Franco Mari (Bruno Orlando), un giovane toscano di buona famiglia, e Piero Airota (Matteo Cecchi), gentile ed educato figlio di un importante accademico.

Le novità della seconda stagione

In questo secondo ciclo di episodi Alice Rohrwacher ha affiancato Saverio Costanzo alla regia dirigendo gli episodi 4 e 5, puntate che segnano il passaggio alla vita adulta di Elena e Lila. La regia, più accelerata nel quarto e quinto episodio ambientati a Ischia, accompagna la crescita delle ragazze. La storia si amplia nello spazio inglobando nuove realtà fuori dai confini del Rione dove le protagoniste sono cresciute e nel tempo, raggiungendo i più ribelli anni '60. "Oltre alla naturale maturazione dei personaggi, c'è una tematica nuova di carattere politico nella seconda stagione: la contesa di classe. Entriamo in un'epoca nella quale, tramite la cultura, si può accedere a un ambiente diverso", ha anticipato la direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione.

I numeri di L'amica geniale - Storia del nuovo cognome

È impressionante il dispiegamento di forze impiegato per costruire le location della serie. Il Rione costruito appositamente come set si estende su una superficie di circa 26 mila metri quadrati di cui 6 mila metri quadrati aggiunti per la ricostruzione delle nuove palazzine. Nel totale ci sono 26 edifici. Per il rione “vecchio” (nella foto in alto), usato anche nella prima stagione, la troupe tecnica composta da 150 persone ha lavorato ininterrottamente per 100 giorni. Sono state costruite inoltre 15 palazzine, 5 set di interni, una chiesa e un tunnel. La nuova stagione ha coinvolto 125 attori e migliaia di comparse (circa 8500 maggiorenni e 860 minorenni).

L'appuntamento con L'amica geniale - Storia del nuovo cognome è per lunedì 10 febbraio alle 21:25 su Rai Uno. Come sempre, dopo la messa in onda, gli episodi saranno disponibili anche su RaiPlay. Per chi non vuole aspettare, ricordiamo che i primi due episodi della seconda stagione saranno presentati anche in anteprima al cinema. Di seguito vi proponiamo una clip in anteprima.

