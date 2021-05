L’addio di Dominic Purcell a Legends of Tomorrow: Cos'è successo realmente?

News Serie TV

Nelle scorse settimane, l'attore aveva scritto su Instagram: ""Niente accordo. Non ho alcun interesse. Me ne andrò da DC's Legends of Tomorrow.

Lo scorso mese, con un messaggio piuttosto piccato condiviso su Instagram, l'attore Dominic Purcell ha rivelato la propria intenzione di lasciare il cast di DC's Legends of Tomorrow al termine della sesta stagione attualmente in onda. Non tornerà nei panni del criminale in carriera Mick Rory/Heat Wave nella già ordinata settima stagione, spiegando sommariamente di non aver raggiunto un accordo con lo studio e lasciando trasparire un certo malessere per come probabilmente sia andata la trattativa. Poco dopo, l'attore era tornato sulla questione cancellando le parti più polemiche del suo intervento e precisando di non escludere qualche occasionale ritorno nella serie in futuro, come concordato con una stretta di mano con lo showrunner Phil Klemmer.

Legends of Tomorrow: Il messaggio di Dominic Purcell e le spiegazioni di Phil Klemmer

"Niente accordo. Non ho alcun interesse" aveva scritto Purcell, aggiungendo che qualunque offerta lo studio gli avrebbe fatto, "me ne andrò da DC's Legends of Tomorrow. È stato un vero piacere e un'esperienza incredibile dare vita all'iconico personaggio della DC Heat Wave, anche conosciuto come Mick Rory. Ho fatto di tutto per questo personaggio - nessun attore al mondo avrebbe potuto fare di meglio". E nella parte poi cancellata: "Lo studio non se ne cura. L'etica del lavoro e il talento degli attori devono dar loro la sicurezza necessaria per mettere in discussione l'autorità. Auguro il bene a tutti. Non mi sfugge quanto sia fortunato".

Raggiunto da TVLine per un chiarimento, Klemmer prima ha riso spiegando che Purcell è stato abbastanza chiaro su quale sia il suo futuro nello show, "non con il suo primo post ma con i suoi post successivi". Poi ha aggiunto: "Penso che tutti abbiano bisogno di prendersi una pausa dallo show, me compreso. Ma anche quando le persone lasciano la Waverider, c'è sempre una porta aperta per farle tornare. Non vedo l'ora di averlo nello show la prossima stagione". Il messaggio di Purcell, in effetti, non alludeva a una sua stanchezza, ma è sembrato escludere anche motivazioni di natura economica. È più probabile invece che ad allontanarlo saranno motivi puramente creativi, apparentemente non condivisi, con la promessa però di non dimenticare Mick Rory. In realtà nulla di nuovo ma qualcosa che nell'Arrowverse accade di continuo, tra personaggi che vanno via e altri che ritornano.