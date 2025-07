King & Conqueror: Il trailer ufficiale del drama storico con Nikolaj Coster-Waldau e James Norton

News Serie TV

Nikolaj Coster-Waldau e James Norton sono Guglielmo il Conquistatore e Aroldo di Wessex nel trailer ufficiale della nuova serie di BBC King & Conqueror.

Attesa sulla britannica BBC per il prossimo mese, la serie d'ambientazione storica King & Conqueror, incentrata sulle importanti figure storiche di Guglielmo il Conquistatore e Aroldo di Wessex, interpretati rispettivamente da veterano de Il Trono di Spade Nikolaj Coster-Waldau e dalla star di Happy Valley James Norton, si svela con un trailer ufficiale colmo di spettacolari scene di battaglia.

King & Conqueror: La trama della Serie TV

Creata da Michael Robert Johnson (Sherlock Holmes), King & Conqueror viene presentata come la storia di uno scontro che ha scritto il futuro di un Paese - e di un continente - per mille anni, le cui radici risalgono a decenni fa e coinvolgono due dinastie interconnesse, in lotta per il potere in due paesi e in un mare in tempesta. Guglielmo il Conquistatore e Aroldo di Wessex sono due uomini destinati a scontrarsi nella battaglia di Hastings nel 1066. Due alleati che non ambiscono al trono britannico ma che si ritrovano costretti l'uno contro l'altro dalle circostanze e dall'ossessione personale durante una guerra per il possesso della corona.

Negli otto episodi della serie recitano anche Jean-Marc Barr (L'uomo delfino) con il ruolo di Re Enrico, Elliott Cowan (Black Cake) di Sweyn, Bjarne Henriksen (The Killing) del Conte Siward, Oliver Masucci (The Swarm) di Baldwin, Indy Lewis (La Casa di Davide) di Margaret, Jason Forbes (Un gentiluomo a Mosca) di Thane Thomas, Ingvar Sigurdsson (Killing Eve) di Fitzosbern, Ines Asserson (Shetland) di Judith, Sveinn Ólafur Gunnarsson di Hardrada e Léo Legrand (Scomparsa) di Odo.