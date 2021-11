Kim Cattrall nel remake di Queer As Folk!

News Serie TV

L'ex star di Sex and the City interpreterà un nuovo membro dell'alta società di New Orleans.

La rivincita di Kim Cattrall. Fuori dal revival di Sex and the City di HBO Max, una faccenda a dir poco pruriginosa della quale probabilmente sentiremo ancora parlare, lo scorso fine settimana l'attrice ha firmato con la concorrente Hulu per un ruolo nello spin-off di How I Met Your Mother. Ora da Deadline arriva la notizia che l'ex Samantha Jones reciterà anche nel remake di Queer As Folk, in produzione al servizio streaming Peacock.

Il remake di Queer As Folk e il ruolo di Kim Cattrall

Creata, scritta, diretta e prodotta da Stephen Dunn (Little America), la nuova Queer as Folk si lascia alle spalle Manchester e Pittsburgh, le città dove erano ambientate le precedenti versioni, una inglese e l'altra statunitense, per seguire le vite di un eterogeneo gruppo di amici di New Orleans, esistenze le loro appena sconvolte e cambiate da una tragedia.

Cattrall, un'icona gay dai tempi di Sex and the City, interpreterà un ruolo ricorrente: una debuttante dell'alta società del Sud la quale è solita dissetarsi con un Martini e si è riscattata da un passato molto difficile che tra le altre cose l'ha vista vivere in un campo caravan. L'attrice raggiunge gli altri membri del cast annunciati precedentemente Ryan O'Connell (Special), Jesse James Keitel (Big Sky), Candace Grace, Johnny Sibilly (Pose), Devin Way (Grey's Anatomy) e Fin Argus (The Gifted).