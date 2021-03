Killing Eve tornerà solo nel 2022 e la stagione 4 sarà l'ultima, poi forse uno spin-off

News Serie TV

In Italia, la serie di successo è disponibile in streaming su TIMvision.

Un'altra brutta notizia per la quale dovremo dare la colpa alla pandemia. BBC America e AMC hanno annunciato che le riprese della quarta stagione di Killing Eve, la cui ultima volta in tv risale alla scorsa primavera, non cominceranno prima dell'estate. Un ulteriore slittamento che posticiperà la messa in onda dei nuovi otto episodi al 2022. E non è tutto. Questa sarà l'ultima volta in tv per l'acclamato thriller con Sandra Oh e Jodie Comer. Nessuna quinta stagione nel futuro, sebbene le reti abbiano fatto sapere si stare lavorando con lo studio Sid Gentle Films Ltd. per "sviluppare una serie di potenziali spin-off con cui espandere l'iconico universo dello show".

"Killing Eve è stata una delle mie più grandi esperienze e non vedo l'ora di tornare presto nella mente straordinaria di Eve", ha commentato Oh in un comunicato. "Sono davvero grata a tutto il cast e la troupe che hanno dato vita alla nostra storia e ai fan che si sono uniti a noi e che torneranno per la nostra elettrizzante e imprevedibile quarta e ultima stagione". Comer ha aggiunto: "Killing Eve è stata un'avventura straordinaria di cui sarò per sempre grata. Grazie a tutti i fan che si sono uniti alla corsa e ci hanno supportato per tutto il tempo. Sebbene tutte le cose belle finiscano, non è ancora finita. Il nostro obiettivo è rendere tutto questo qualcosa di memorabile!".

In linea con la tradizione della serie, la quarta stagione avrà una nuova showrunner al timone. Dopo l'ottimo lavoro svolto dall'ideatrice Phoebe Waller-Bridge nel ciclo inaugurale e da Emerald Fennell e Suzanne Heathcote nei successivi due, il prossimo vedrà alla guida del team di sceneggiatori Laura Neal (Sex Education, Diario di una squillo perbene).