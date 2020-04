Killing Eve 3: Le prime foto di Gemma Whelan, la Yara de Il Trono di Spade, nel ruolo di...

News Serie TV

L'attrice è tra i nuovi membri del cast nella terza stagione del thriller in arrivo il 12 aprile.

Doppia sorpresa nel giro di pochi giorni! Dopo aver anticipato il debutto della terza stagione di Killing Eve negli Stati Uniti di due settimane fissandolo al 12 aprile, BBC America diffonde anche le prime foto che ritraggono una delle new entry nel cast dell'avvincente thriller con Sandra Oh e Jodie Comer: si tratta di Gemma Whelan, meglio conosciuta come la Yara Greyjoy de Il Trono di Spade.

Killing Eve 3: Chi interpreterà Gemma Whelan?

Gemma Whelan vestirà i panni di Geraldine, l'empatica figlia dell'ex capo di Eve, l'enigmatica Carolyn (Fiona Shaw). Nelle prime foto diffuse da Entertainment Weekly (che vedete in basso) le vediamo l'una vicina all'altra. "È un disastro. In qualche modo è come se Geraldine fosse solo la figlia di suo padre, mentre Kenny (Sean Delaney) fosse di Carolyn", ha anticipato Fiona Shaw alla testata online americana. A quanto pare Geraldine sarà un vero uragano, se paragonata alla taciturna madre. Secondo l'interprete di Carolyn, mentre Carolyn e l'altro figlio Kenny condividono molto e sono molto silenziosi, Geraldine, con la sua sentimentalità, manderà Carolyn fuori di testa! Nonostante ciò, come si nota dal confronto, la somiglianza tra le due attrici è impressionante.

La trama della terza stagione

Lunga 8 episodi, la terza stagione riprenderà il racconto dal punto in cui si era interrotto, ovvero con Villanelle che spara a Eve. Per la prima, l'assassina senza un lavoro, Eve è morta. Per quest'ultima, l'ex agente dell'MI6 nascosta in piena vista, Villanelle non la troverà mai. Tutto sembra andare bene, finché una morte scioccante non le metterà nuovamente in rotta di collisione. Il viaggio di ritorno costerà ad entrambe amici, famiglia e alleanze... e forse una parte delle loro anime.

Il resto del cast

Nel nuovo ciclo di episodi, oltre a Whelan, si sono uniti al cast Pedja Bjelac (Harry Potter e il calice di fuoco), Camille Cottin (Call My Agent), Steve Pemberton (Inside No. 9), Raj Bajaj (Un principe per Natale: Royal Baby), Turlough Convery (Black Mirror, Ready Player One), Evgenia Dodina (One Week and a Day), Danny Sapani (Doctor Who, The Crown) e la nota attrice di teatro britannica Harriet Walter (Downton Abbey, The Spanish Princess). Oltre a Fiona Shaw e alle protagoniste, tornerà anche Kim Bodnia nei panni del supervisore di Villanelle, Konstantin.