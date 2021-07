Kiefer Sutherland sarà il Presidente Roosevelt in The First Lady

News Serie TV

L'attore di 24 e Designated Survivor affiancherà la star di The Crown Gillian Anderson.

Due leggende del piccolo schermo faranno coppia in The First Lady. Il veterano di 24 e vincitore di due Emmy Kiefer Sutherland si è unito al cast della prossima serie antologica di Showtime che racconta la vita pubblica e privata delle First Lady d'America. Interpreterà il 32° presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt e lo farà accanto alla star di X-Files Gillian Anderson nei panni di Eleanor Roosevelt, anch'essa premiata con l'Emmy e in corsa per una nuova nomination tra una manciata di giorni per l'interpretazione magistrale del Primo Ministro inglese Margaret Thatcher in The Crown.

The First Lady e la figura di Franklin D. Roosevelt

Creata da Aaron Cooley e diretta da Susanne Bier (The Undoing), The First Lady e la sua prima stagione si concentrano sulle figure iconiche di Eleanor Roosevelt, Betty Ford e Michelle Obama, queste ultime due interpretate da Michelle Pfeiffer e Viola Davis rispettivamente. La serie esplora le vite in larga parte enigmatiche di queste donne carismatiche, complicate e dinamiche che dall'ala est della Casa Bianca hanno preso molte delle decisioni più impattanti e rivoluzionarie della storia senza farsi vedere.

Roosevelt è l'unico presidente degli Stati Uniti ad aver servito per più di due mandati. Ricordato come una figura centrale del 20° secolo, soprattutto per il New Deal, il vasto e radicale programma di riforme economiche e sociali che spinsero gli Stati Uniti fuori dalla Grande depressione dei primi anni Trenta, coinvolse il Paese nella Seconda guerra mondiale a seguito dell'attacco di Pearl Harbor e sostenne anche lo sviluppo e la costruzione delle prime bombe atomiche della storia dell'umanità. Sutherland, che nello Studio Ovale era entrato anche per uno dei suoi ruoli più recenti, quello del Presidente Tom Kirkman in Designated Survivor, raggiunge anche Aaron Eckhart e O.T. Fagbenle (The Handmaid's Tale), interpreti dei Presidenti Gerald Ford e Barack Obama rispettivamente.

L'eccezionale cast di The First Lady

In aggiunta agli artisti citati finora, il cast di The First Lady include anche e non solo Dakota Fanning (L'alienista) nel ruolo di Susan Elizabeth Ford, la figlia di Betty e Gerald Ford; Judy Greer (Arrested Development) della segretaria e confidente di Betty Ford, Nancy Howe; Kate Mulgrew (Orange Is the New Black) di Susan Sher, amica di lunga data e collaboratrice degli Obama; Lexi Underwood (Little Fires Everywhere) della First Daughter Malia Obama; Rhys Wakefield (True Detective) del politico Dick Cheney; e Aya Cash (The Boys) di Esther Liebowitz, l'addetto stampa di Betty Ford.