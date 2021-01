Kenneth Branagh sarà il Primo Ministro Boris Johnson in una miniserie sulla pandemia

News Serie TV

This Sceptred Isle andrà in onda prossimamente su Sky.

Sarà il più volte nominato all'Oscar Kenneth Branagh (Marilyn, Enrico V) a interpretare il Primo Ministro inglese Boris Johnson in This Sceptred Isle, la miniserie con la quale Sky racconterà i primi giorni della pandemia di Covid-19 in un Regno Unito che ancora oggi, a causa di una variante particolarmente contagiosa del virus, sta affrontando una delle situazioni più critiche a livello mondiale.

This Sceptred Isle: I dettagli della miniserie

Diretta dal vincitore del BAFTA Michael Winterbottom (Cose di questo mondo) e da lui scritta con l'ideatore di Cuckoo e Defending the Guilty Kieron Quirke, This Sceptred Isle racconta in cinque episodi come Johnson, la sua amministrazione, gli scienziati e gli operatori sanitaria hanno lottato per fronteggiare un'emergenza senza precedenti.

Johnson, lui stesso contagiato dal virus e ricoverato in ospedale per un breve periodo di tempo, è stato uno dei principali fautori della Brexit ed è stato ampiamente criticato dalla stampa britannica per il modo in cui ha gestito la crisi nei primi tempi. L'Irish Times lo ha descritto come "una figura profondamente polarizzante, amata da molti dei conservatori più anziani ma considerata da altri un bugiardo seriale e un opportunista amorale che ha venduto la Brexit al popolo britannico sulla base di false promesse".

Le dichiarazioni

"La prima ondata della pandemia di Covid-19 sarà ricordata per sempre", ha commentato Winterbottom in un comunicato. "Un momento in cui il Paese si è riunito per combattere un nemico invisibile. Un momento in cui le persone hanno compreso più che mai l'importanza della comunità. La nostra serie intreccia innumerevoli storie vere - da Boris Johnson al numero 10 al fronte dei lavoratori in tutto il Paese - raccontando gli sforzi di scienziati, medici, quanti hanno lavorato a casa e decisori politici per proteggerci dal virus". Il produttore esecutivo Richard Brown (True Detective) ha aggiunto: "Michael è un maestro nel tessere storie drammatiche avvincenti basate su fatti realmente accaduti e ha una visione incontrovertibile e distinta per questo progetto. Lui e Kieron hanno scritto delle sceneggiature straordinarie e meticolosamente ricercate che drammatizzano con forza questi eventi straordinari che continuano a influenzare tutti noi".