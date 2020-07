Katy Keene cancellata dopo una sola stagione: Il toccante video di Lucy Hale

News Serie TV

Lo spin-off di Riverdale non avrà un secondo ciclo di episodi e la protagonista si commuove.

Le avventure di Josie McCoy e delle altre aspiranti star in una New York City scintillante finiscono qui. The CW ha cancellato Katy Keene dopo una sola stagione di tredici episodi. Lo spin-off di Riverdale non tornerà nei palinsesti della stagione 2020-2021 della rete, complici soprattutto le deludenti medie d'ascolto. Il dramedy musicale, infatti, terminato lo scorso 14 maggio, si è fermato a 480mila spettatori settimanali e a uno 0.1 di rating nel target demografico 18-49. "Avremmo voluto che la serie andasse un po' meglio" in termini di ascolti, "ma creativamente non abbiamo nulla da recriminarle", aveva detto il mese scorso il presidente di The CW Mark Pedowitz.

Katy Keene non avrà una seconda stagione: Il messaggio di Lucy Hale

Katy Keene ha seguito la Josie McCoy interpretata da Ashleigh Murray trasferirsi da Riverdale alle strade glamour di New York City, dove ha lavorato per iniziare una carriera a tempo pieno nel mondo della musica. Nel cast della serie ha brillato anche Lucy Hale, interprete della designer in erba Katy Keene. Proprio Hale, visibilmente delusa dalla notizia della cancellazione, ha pubblicato un emozionante video su Instagram in cui ha parlato del suo forte legame con la serie. "Sono grata per questo ruolo che è stato il ruolo della vita, per me. Sono orgogliosa di ciò che abbiamo fatto", ha detto l'attrice molto emozionata.

La serie sarà salvata da un'altra rete?

Dopo la cancellazione, si parla già di ricollocazione. Secondo TVLine, infatti, Warner Bros. Television starebbe già cercando un'altra rete o un servizio di video in streaming che possa ospitare Katy Keene. L'ipotesi più probabile è il nuovo servizio di video in streaming HBO Max che detiene già i diritti della serie, ma ancora è tutto da decidere. In Italia, invece, la prima stagione di Katy Keene andrà in onda su Premium Stories dal 14 settembre.