Katla: il trailer della misteriosa serie islandese in arrivo su Netflix

Diretta da Baltasar Kormákur, il regista di spettacolari film hollywoodiani come Everest e Resta con me, Katla racconta una storia sospesa tra thriller e fantascienza che prende il via dopo l'eruzione di uno dei tanti vulcani che costellano la terra d'Islanda. Katla debutta su Netflix il 17 giugno.

Regista che si è affermato prima grazie a film diretti in patria come 101 Reykjavík e Il mare, e poi con produzioni hollywoodiane quali Contraband, Cani sciolti, Everest e il recente Resta con me, l'islandese Baltasar Kormákur sta per debuttare su Netflix come autore di una serie sospesa tra il thriller e la fantascienza intitolata Katla.

Katla - che sarà disponibile in streaming sulla piattaforma dal 17 giugno - racconta della una catastrofica eruzione del vulcano subglaciale omonimo che stravolge la vita di della cittadina di Vik, mentre dal ghiaccio iniziano a emergere misteri che erano rimasti intrappolati per millenni, causando conseguenze imprevedibili.

Nel cast di Katla troviamo Guðrún Ýr Eyfjörð, Íris Tanja Flygenring, Aliette Opheim, Ingvar Sigurdsson, Þorsteinn Bachmann e Sólveig Arnarsdóttir.

Katla: il trailer della serie Netflix islandese

Questa la sinossi ufficiale fornita da Netflix:

Dopo un anno di continua attività del vulcano subglaciale Katla in Islanda, Gríma cerca ancora la sorella scomparsa il primo giorno dell'eruzione. Mentre le speranze di poterne ritrovare i resti si affievoliscono, gli abitanti dell'area circostante iniziano a ricevere visite da ospiti inattesi. Qualcosa di assolutamente impensabile potrebbe nascondersi sotto il ghiacciaio.