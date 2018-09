Katherine McNamara da Shadowhunters ad Arrow

Con Shadowhunters sul viale del tramonto, Katherine McNamara è pronta per il suo prossimo impegno in tv. Secondo TVLine, l'attrice 22enne ha firmato con The CW per un importante ruolo ricorrente nella settima stagione di Arrow.

Stando alle poche informazioni al momento disponibili, dettagli non ancora confermati dalla rete, McNamara interpreterà Maya, una scapestrata street fighter e ladra di Star City.

Arrow tornerà in onda negli Stati Uniti il 15 ottobre. McNamara, il cui tour de force nei panni di Clary Fray si concluderà nella primavera del 2019 con gli ultimi 12 episodi di Shadowhunters, apparirà durante la prima metà della nuova stagione.