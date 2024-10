Kaos cancellata da Netflix dopo una sola stagione

News Serie TV

La notizia della cancellazione della serie tv con Jeff Goldblum arriva poco più di un mese dopo il debutto.

C'è un dio molto più potente di Zeus e, evidentemente, a Netflix conveniva dargli ascolto quando è arrivato il momento di decidere le sorti di Kaos. Variety riporta che la recente novità del servizio streaming, con Jeff Goldblum nei panni del re degli dèi, è stata cancellata e non tornerà con un secondo ciclo di episodi.

Kaos non avrà una seconda stagione

La notizia della cancellazione di Kaos, al momento non ancora confermata da Netflix, arriva un po' inaspettatamente visto che i suoi numeri non erano stati così malvagi (ma neppure così entusiasmanti, bisogna ammettere). Disponibile dal 29 agosto, era stato il nono show più visto durante la prima settimana, con 3,4 milioni di visualizzazioni, ma era cresciuto la settimana successiva (5,9 milioni), classificandosi quarto. Facendo un confronto con altri recenti lanci su Netflix, The Perfect Couple ha esordito con 20,3 milioni di visualizzazioni, mentre la quarta stagione di Emily in Paris con 19,9 milioni.

Creata dalla stessa Charlie Covell di The End of the F***ing Worl, Kaos reinterpretava la mitologia greca in chiave contemporanea e cupamente comica, immaginando Zeus come un dio onnipotente ma estremamente insicuro, mentre il suo status di signore dell'Olimpo era minacciato dalla sorte e da alcuni umani, stanchi di vedere il loro bene messo in secondo piano e per questo determinati a distruggere gli dèi. Nella serie recitavano anche Janet McTeer, David Thewlis, Cliff Curtis e Nabhaan Rizwan con i ruoli di Era, Ade, Poseidone e Dioniso.