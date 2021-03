Kaley Cuoco sarà la leggendaria Doris Day in una miniserie

News Serie TV

La nominata al Golden Globe per The Flight Attendant ne sarà la protagonista e la produttrice esecutiva.

Kaley Cuoco non si è fermata un attimo dalla conclusione di The Big Bang Theory poco meno di due anni fa. Protagonista di The Flight Attendant, per la quale quest'anno ha ricevuto la sua prima nomination al Golden Globe, l'attrice californiana sta collaborando con Warner Bros. Television e Berlanti Productions, gli stessi studi dietro il thriller di successo di HBO Max, allo sviluppo di una miniserie basata sulla vita dell'icona dell'intrattenimento Doris Day, drama del quale sarà la protagonista e la produttrice esecutiva.

Secondo Variety, il progetto si basa sulla biografia di A.E. Hotchner Doris Day: Her Own Story, che racconta la vita e la carriera della Day attraverso interviste e conversazioni con la stessa attrice e cantante, scomparsa nel 2019 all'età di 97 anni, nonché con i suoi familiari, amici e colleghi. Oltre a essere stata la protagonista - per cinque stagioni - della sitcom di CBS The Doris Day Show, Day ha lavorato a lungo per il cinema, ricevendo nel 1960 una nomination all'Oscar per Il letto racconta. Musicalmente, ha debuttato come cantante di Big Band, arrivando a registrare negli anni successivi oltre 650 canzoni e ricevendo nel 2009 un Grammy alla carriera.

La miniserie non ha ancora né un titolo né un network. Nel frattempo, l'amministratore delegato di WarnerMedia Jason Kilar ha fatto sapere a un incontro con gli investitori che la seconda stagione di The Flight Attendant, la serie originale di maggior successo di HBO Max, si farà attendere fino alla primavera del 2022.