Kaci Walfall è una perfetta Naomi nella prima foto della serie tv

La potenziale nuova serie supereroistica di The CW è scritta dalla nominata all'Oscar Ava DuVernay.

La rete americana The CW, la stessa di The Flash e Supergirl, ha diffuso la prima foto ufficiale di Kaci Walfall (Power) nei panni della supereroina della DC Comics Naomi nell'omonimo adattamento di Ava DuVernay (When They See Us), serie della quale è stato ordinato l'episodio pilota.

Naomi: La trama e il cast della serie tv

Scritta con Jill Blankenship (Arrow), Naomi segue il viaggio di un'adolescente di colore dalla sua piccola città nel nord-ovest degli Stati Uniti alle vette del Multiverso. Quando un evento soprannaturale scuote la città natale di Naomi fino alle fondamenta, questa liceale disinvolta, sicura di sé e popolare si propone di cercarne le origini, scoprendo qualcosa che "metterà alla prova tutto quello in cui crediamo sui nostri eroi".

Nella serie recitano anche Barry Watson (Settimo cielo) e Mouzam Makkar (Law & Order: Unità Speciale) nei ruoli di Greg e Jennifer, i genitori adottivi di Naomi; Mary-Charles Jones (Kevin Can Wait) di Annabelle, la sua migliore amica; Aidan Gemme (Tomorrowland: Il mondo di domani) di Jacob, il fidanzato di lunga data di Annabelle; Daniel Puig di Nathan, un atleta e l'ex fidanzato della protagonista, con il quale condivide ancora un'innegabile sintonia; e Will Meyers (Bad Education) di Anthony, un adolescente che ha una cotta per lei e farà di tutto per aiutarla nel suo percorso.