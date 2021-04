Just Beyond: Mckenna Grace e Lexi Underwood nel cast della serie antologica di Disney+

News Serie TV

Il dramedy soprannaturale si basa sull'omonimo fumetto di R.L. Stine, Nasim Pedrad apparirà come guest star.

Disney+ ha scelto due astri nascenti del piccolo schermo come protagoniste di Just Beyond, la serie antologica basata sull'apprezzato fumetto omonimo di R.L. Stine, autore della famosa collana Piccoli brividi e de La strada della paura. Al centro di due delle storie raccontate dalla serie ci saranno infatti Mckenna Grace e Lexi Underwood, due giovani attrici già molto apprezzate e richieste a Hollywood. A loro si unirà anche la veterana del Saturday Night Live Nasim Pedrad la quale ha ottenuto un ruolo da guest star.

La trama di Just Beyond

Annunciata da Disney+ a maggio 2020 e attesa in streaming non prima del prossimo autunno, Just Beyond porta la firma dell'autore di Orgoglio e Pregiudizio e Zombie e La leggenda del cacciatore di vampiri Seth Grahame-Smith. In otto episodi la serie racconterà con un tono leggero, spesso comico, storie che spaziano tra l'horror e il soprannaturale. In ogni episodio gli spettatori conosceranno nuovi personaggi che intraprenderanno un sorprendente viaggio alla scoperta di se stessi in un mondo soprannaturale di streghe, alieni, fantasmi e universi paralleli. Grace e Underwood saranno le protagoniste dei rispettivi episodi, entrambi diretti da Marc Webb.

Mckenna Grace e Lexi Underwood, giovani promesse della tv

Mckenna Grace, a soli 15 anni, ha recitato già in diverse serie tv tra cui Young Sheldon, The Haunting of Hill House e Designated Survivor e la vedremo presto anche con un ruolo importante nella quarta stagione di The Handmaid's Tale. Lexi Underwood, 17 anni, si è fatta conoscere soprattutto grazie alla sua interpretazione in Little Fires Everywhere di Hulu dove ha recitato al fianco di Reese Witherspoon e Kerry Washington; prossimamente la vedremo anche nei panni di Malia Obama nella serie di Showtime The First Lady.