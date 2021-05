Jupiter's Legacy da oggi in streaming: Tutto quello che c'è da sapere sui supereroi (molto umani) di Netflix

News Serie TV

Il superhero drama, di 8 episodi è basato sui fumetti di Mark Millar e Frank Quitely.

Debutta oggi su Netflix Jupiter's Legacy, una serie che ha tutta l'aria di essere una risposta del servizio di video in streaming fondato da Reed Hastings a The Boys di Prime Video e ai supereroi Marvel che hanno casa a Disney+. Perché al centro del racconto c'è un gruppo di supereroi. Ma non si tratta di supereroi qualsiasi bensì addirittura i supereroi originali, quelli che hanno ereditato poteri e relative responsabilità dagli dei dell'Olimpo in persona, in primis da Giove, come si capisce dal titolo. Basata sui fumetti di Mark Millar (già autore di famose storie come quelle di Kick-Ass e Wanted) e Frank Quitely, Jupiter's Legacy si presenta come un drama attraversa decenni e percorre le complesse dinamiche della famiglia, del potere e della lealtà viste con gli occhi di supereroi che sanno di essere, prima di tutto, anche uomini. Ecco la trama, il cast, il trailer ufficiale italiano e tutto quello che c'è da sapere.

Jupiter's Legacy: La trama

Nella serie va in scena lo scontro generazionale tra supereroi "anziani" e nuove leve che sentono fortemente il peso dell'eredità dei genitori. Dopo aver protetto l'umanità per quasi un secolo, la prima generazione di supereroi affida questo compito ai suoi discendenti. La tensione tuttavia aumenta tra i giovani che vogliono dimostrare il proprio valore mentre faticano a tenere alta la leggendaria reputazione dei genitori e a gestire le alte aspettative personali. Non tutti, infatti, utilizzano i propri poteri a beneficio dell'umanità e alcuni ne fanno uso soprattutto per un tornaconto personale.

Jupiter's Legacy: Trailer ITA: Jupiter's Legacy: Il Trailer Italiano Ufficiale della serie Netflix - HD

Il cast

La vecchia generazione di supereroi è guidata da Sheldon Sampson nei panni di The Utopian (Josh Duhamel). Al suo fianco nella squadra conosciuta come L'Unione ci sono suo fratello Walter Sampson aka Brainwave (Ben Daniels), Grace Sampson aka Lady Liberty (Leslie Bibb), Fitz Small aka The Flare (Mike Wade), George Hutchene aka Skyfox (Matt Lanter) e Richard Conrad aka Blue Bolt (David Julian Hirsh). Della generazione più giovane fanno parte Chloe Sampson (Elena Kampouris), Brandon Sampson aka Paragon (Andrew Horton), Petra Small aka The Flare II (Tenika Davis), Hutch (Ian Quinlan) e Raikou (Anna Akana). Nella serie recitano anche Tyler Mane nei panni di Blackstar, Chase Tang nel ruolo del supercriminale noto come Baryon e molti altri.

Un family drama (con i superpoteri) che attraversa i decenni

Spostandosi continuamente tra passato (gli anni del proibizionismo e della crisi finanziaria del 1929) e presente, la serie ci fa conoscere due generazioni di supereroi figlie del loro tempo. La struttura, ha spiegato Millar a Deadline, è merito dell'ex showrunner Steven DeKnight che ha poi lasciato il lavoro in corso d'opera, per divergenze creative. "Steven DeKnight deve prendersi il merito della struttura che è geniale, che è l'idea di raccontare la storia dagli inizi fino ai giorni nostri. Allo stesso tempo ha usato la struttura che Coppola ha usato per Il Padrino, e che Sergio Leone ha usato in C'era una volta in America, il che è sorprendente. Altrimenti sarebbe una serie noiosa. Quindi, adoro il ritmo, il fatto di riuscire a raccontare entrambe le storie contemporaneamente. Lo rende così esaltante", ha detto Millar.

Conosciamo così i personaggi con tutte le loro debolezze andando a ritroso fino alla storia delle origini dei loro poteri. Prendendo in prestito da più generi, Jupiter's Legacy mostra non solo i conflitti generazionali ma anche i problemi dell'America di ieri e di quella di oggi facendoci riflettere su come questa grande nazione, per molte volte, abbia perso e ritrovato la strada. La serie è soltanto il primo progetto nato in seno all'accordo che lega Mark Millar e Netflix: l'autore sta lavorando anche a The Magic Order, tratta sempre da un suo fumetto, e a un'altra serie tv live action a tema spionaggio.