Jupiter's Legacy: Conosciamo meglio i personaggi con i character poster condivisi dal creatore Mark Millar

La nuova serie supereroistica di Netflix sarà disponibile in streaming dal prossimo 7 maggio.

Jupiter's Legacy, la serie basata sull'apprezzata saga di fumetti di Mark Millar (già autore di famose storie come quelle di Kick-Ass e Wanted) e Frank Quitely, è sicuramente uno dei contenuti più attesi su Netflix. Pubblicato per la prima volta nel 2013, il fumetto è piaciuto alla critica e al pubblico diventando una delle storie più longeve di Millar. L'adattamento televisivo è stato annunciato nel 2018 e gli otto episodi della prima stagione, che metterà in scena un vero e proprio inedito scontro generazionale tra supereroi, saranno disponibili in streaming il prossimo 7 maggio. Nell'attesa, il creatore Mark Millar sta pubblicando su Instagram diverse anticipazioni, come i poster dei personaggi, che ci permettono di farci un'idea sulla serie e di conoscere meglio i protagonisti, i loro poteri e la loro personalità.

Jupiter's Legacy: La trama

Stando alla sinossi ufficiale della serie - descritta come un superhero drama che attraversa decenni e percorre le complesse dinamiche della famiglia, del potere e della lealtà - "dopo aver protetto l'umanità per quasi un secolo, la prima generazione di supereroi affida questo compito ai suoi discendenti. Nelle giovani leve, però, c'è molta tensione, tra la voglia di dimostrare il proprio valore, la fatica di tenere alta la leggendaria reputazione raggiunta dai genitori e le alte aspettative personali". Nella serie, quindi, assisteremo alle lotte di potere tra supereroi "anziani", che usavano i loro poteri a beneficio dell'umanità, e supereroi più giovani, che li usano spesso per un tornaconto personale.

Il cast di Jupiter's Legacy

La vecchia generazione di supereroi è guidata da Sheldon Sampson aka The Utopian (Josh Duhamel). Al suo fianco nella squadra conosciuta come L'Unione ci sono Walter Sampson aka Brainwave (Ben Daniels), Grace Sampson aka Lady Liberty (Leslie Bibb), Fitz Small aka The Flare (Mike Wade), George Hutchene aka Skyfox (Matt Lanter) e Richard Conrad aka Blue Bolt (David Julian Hirsh). Della generazione più giovane fanno parte Chloe Sampson (Elena Kampouris), Brandon Sampson aka Paragon (Andrew Horton), Petra Small aka The Flare II (Tenika Davis), Hutch (Ian Quinlan) e Raikou (Anna Akana). Nella serie recitano anche Tyler Mane nei panni di Blackstar, Chase Tang nel ruolo del supercriminale noto come Baryon e molti altri.

Le descrizioni ufficiali dei personaggi

Grazie ai video/character poster in movimento condivisi da Millar (che vedete qui in basso) siamo in grado di dare un'occhiata al temperamento e alle caratteristiche dei protagonisti. Ma ecco, nel dettaglio, le descrizioni ufficiali dei personaggi fornite da Neflix.

Sheldon Sampson aka The Utopian (Josh Duhamel)

È il più grande eroe del mondo e il leader storico dell'organizzazione nota come The Union of Justice, l'unione dei sei supereroi originali più potenti che hanno acquisito i loro poteri negli anni '30. Sheldon insiste che i supereroi dell'Unione rispettino un sistema di pesi e contrappesi chiamato The Code. Ma i tempi sono cambiati negli ultimi 90 anni, e lui non riesce a capire il mondo in cui viviamo. E neppure la sua stessa famiglia.

Walter Sampson aka Brainwave (Ben Daniels)

È il fratello maggiore di Sheldon e uno dei membri fondatori dell'Unione. Walt è un uomo di grande intelletto e astuzia e non vede di buon occhio la concezione del fratello che vuole soltanto essere al servizio della razza umana. Lui, a differenza di Sheldon, non ha paura di sporcarsi le mani.

Grace Sampson aka Lady Liberty (Leslie Bibb)

È la moglie di Sheldon, anche lei fondatore dell'Unione, e uno dei supereroi più potenti del pianeta. Non va sempre d'accordo con Sheldon, ma si sforza di bilanciare i suoi ideali con la realtà del mondo moderno, e spesso violento, in cui vivono. Lei è il collante della famiglia Sampson.

Fitz Small aka The Flare (Mike Wade)

È il cuore e l'anima dell'Unione e un membro fondatore. Nonostante gli infortuni che hanno posto fine alla sua carriera di supereroe, continua ad essere uno dei membri più apprezzati del team, ed è spesso l'unica cosa che li tiene uniti in un mondo che sembra sempre più ostile. Ha passato il testimone a sua figlia Petra, chiamata The Flare II.

George Hutchene aka Skyfox (Matt Lanter)

Era il più intimo amico e potente alleato di Sheldon Sampson prima di rivoltarsi contro i suoi compagni di squadra. Dopo anni di lotta al crimine, George si è reso conto che la vera causa dei problemi della società è proprio quel sistema centrale che l'Unione ha lottato per difendere e proteggere. Ora George è considerato il più grande supercriminale nel mondo, ma non si vede da anni.

Richard Conrad aka Blue Bolt (David Julian Hirsh)

È un medico nonché membro fondatore dell'Unione. Al giorno d'oggi, però, non fa più parte dell'unione e il suo destino è sconosciuto.

Brandon Sampson aka Paragon (Andrew Horton)

È il figlio di Grace e Sheldon. In attesa di ereditare il mantello dal padre e diventare il nuvo The Utopian nonché nuovo leader dell'Unione, lotta per essere all'altezza di suo padre, una vera leggenda.

Chloe Sampson (Elena Kampouris)

È la figlia di Grace e Sheldon. È immensamente potente, ma rifiuta tutto ciò che i suoi genitori rappresentano. Chloe ha costruito la sua vita sulla fama; un percorso che rischia di andare contro tutto ciò che i suoi genitori hanno giurato di proteggere.

Hutch (Ian Quinlan)

È il figlio di George Hutchence. Un complesso, carismatico jolly che predilige la compagnia dei cattivi. Hutch non ha ereditato i superpoteri di suo padre, ma si affida al suo Power Rod, che gli conferisce poteri da supereroe, cosa che lo fa sentire un truffatore ma con una coscienza.