Jupiter's Legacy 2: Quando esce, anticipazioni, trama, cast e tutto quello che sappiamo

News Serie TV

La seconda stagione della serie Netflix tratta dai fumetti di Mark Millar e Frank Quitely ci sarà? Ecco le anticipazioni e tutti i piani per i nuovi episodi.

Jupiter's Legacy ha debuttato in streaming su Netflix venerdì 7 maggio suscitando immediatamente parecchio interesse (attualmente occupa la prima posizione della Top 10 di Netflix di oltre 50 paesi in cui il servizio è attivo, tra cui Italia e Stati Uniti). La serie creata da Steven S. DeKnight (che ha poi lasciato il progetto per divergenze creative) e basata sui popolari fumetti di Mark Millar e Frank Quitely ha appassionato gli spettatori raccontando, con una narrazione che si sposta continuamente tra passato e presente, un'epica saga in cui sono protagoniste due generazioni di supereroi, quella degli "originali" che hanno ottenuto i poteri negli anni '30 del '900 e quella dei loro figli. Terminata la prima stagione (o il primo volume, come Netflix chiama il primo ciclo di episodi), è lecito chiedersi se Jupiter's Legacy tornerà con una seconda stagione. Soprattutto dopo l'esplosivo finale dell'episodio 8, terminato con un cliffhanger importante, la curiosità degli spettatori è alta. Ecco tutte le anticipazioni sulla trama e sul cast e tutto quello che sappiamo.

Jupiter's Legacy 2 ci sarà?

Visti i nomi importanti coinvolti, la qualità della storia e il cospicuo materiale di partenza (la prima stagione si è concentrata solo su alcuni aspetti del fumetto che quindi potrebbe ispirare altre storie sullo schermo), la seconda stagione di Jupiter's Legacy è molto probabile. Naturalmente Netflix non si è ancora espressa al riguardo e attenderà di valutare i numeri dopo le prime quattro settimane dall'uscita. Il fatto che Mark Millar sia legato a Netflix con un accordo, però, ci fa ben sperare.

Le dichiarazioni di Mark Millar

Proprio Millar ha espresso senza mezzi termini la sua volontà di continuare a raccontare le storie dei suoi supereroi. Intervistato da ComicBook.com, ha confermato che lui e il team creativo della serie sono già proiettati verso il futuro. "Sappiamo dove stiamo andando. I fumetti sono un buon punto di partenza e abbiamo un piano molto approssimativo. Ma tutto dipende da come risponderà il pubblico. La risposta fino ad ora è stata sorprendente, la serie piace. Noi da parte nostra parliamo continuamente di quello che potrebbe accadere nella seconda stagione, ma niente può concretizzarsi finché non conosceremo i numeri della prima stagione", ha detto chiaramente l'autore.

Jupiter's Legacy 2: La trama della seconda stagione

Avendo a disposizione già i fumetti (da cui comunque la serie si distacca, per certi aspetti), è possibile immaginare cosa potrebbe accadere nella seconda stagione di Jupiter's Legacy. La prima si è conclusa con una delle più grandi rivelazioni dei fumetti: Walt (aka Brainwave) è in realtà un cattivo che intende rovesciare Utopian e cambiare il Codice dell'Unione per gestire il mondo con i suoi poteri e quelli dei suoi compagni. Nella seconda stagione verrebbe approfondita questa storia, fin ora solo accennata. Anche Brandon dovrà ritrovare un equilibrio con suo padre dopo l'incidente con Blackstar. Nei fumetti le storie di Brandon e di Walt si intrecciano, quindi è molto probabile che a un certo punto accada anche nella serie. Inoltre, la ricerca di Chloe e Hutch del vero Skyfox sarà fondamentale. Scopriremo anche perché Skyfow, a un certo punto, si è dato alla vita criminale.

Il cast

Il cast della prima stagione di Jupiter's Legacy dovrebbe essere quasi interamente riconfermato anche nella seconda. Rivedremmo quindi Josh Duhamel nel ruolo di Sheldon Sampson/The Utopian, Ben Daniels in quello di Walter Sampson/Brainwave, Leslie Bibb nel ruolo di Grace Sampson/Lady Liberty, Elena Kampouris come Chloe Sampson, Andrew Horton nel ruolo di Brandon Sampson/Paragon, Mike Wade nel ruolo di Fitz Small/The Flare, Matt Lanter nel ruolo di George Hutchence/Skyfox, Tenika Davis come Petra Small/The Flare II e Tyler Mane nel ruolo di Blackstar. L'interprete di Raikou Anna Akana potrebbe non tornare, visto che il personaggio è stato ucciso da Brainwawe alla fine della prima stagione. Ma, grazie ai numerosi flashback a cui ci ha abituati la serie, potremmo in realtà vedere anche personaggi defunti.

Continuate a seguirci per non perdere le novità su Jupiter's Legacy. Aggiorneremo questo articolo con tutte le notizie sull'eventuale rinnovo e tutte le anticipazioni.