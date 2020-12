Julianna Margulies nel cast di The Morning Show

News Serie TV

La star di The Good Wife interpreterà un ruolo ricorrente nella seconda stagione.

I produttori di The Morning Show, l'apprezzata serie originale di Apple TV+ ambientata dietro le quinte di un famoso notiziario, continuano a lavorare per mettere insieme il miglior cast di tutto il piccolo schermo in vista della seconda stagione. Dopo Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell, l'ultima veterana della recitazione ad aver firmato per un ruolo ricorrente è la vincitrice di tre Emmy Julianna Margulies, straordinaria in The Good Wife e ancora prima tra i volti più amati di ER.

The Morning Show 2: Il ruolo di Julianna Margulies

Secondo Variety, l'attrice interpreterà il nuovo mezzobusto di UBA News, Laura Peterson. Questo è tutto quello che ci è dato sapere al momento, mentre la produzione della seconda stagione è in corso a Los Angeles per un debutto su Apple TV+ dei nuovi episodi nel 2021. L'ingaggio della Margulies segue quelli di Hasan Minhaj (Patriota indesiderato) per il ruolo del carismatico Eric, una stella nascente che si unisce al team dello show mattutino al centro della serie; Greta Lee (Russian Doll) di Stella Bak, la giovane e ambiziosa leader di una media company online che si rivolge al pubblico dei Millennial e della Generazione Z; e Ruairi O'Connor (The Spanish Princess) di Ty Fitzgerald, una sagace star di YouTube.

Vista di recente in The Hot Zone, che proseguirà con una seconda stagione ma senza di lei, e nella stagione 5 di Billions, Margulies è una delle attrici più apprezzate della tv americana. Nella sua carriera ha collezionato anche dodici nomination ai Golden Globe, vincendo come miglior attrice in una serie drammatica nel 2010 per il suo lavoro nella prima stagione di The Good Wife.