John Krasinski incoronato uomo più sexy del mondo da People

Come ogni anno, People sceglie una star che si guadagna il titolo di "sexiest man alive": quest'anno è toccato alla star di The Office John Krasinski. La rivincita dell'uomo normale, innamoratissimo della moglie Emily Blunt e che si diverte a leggere le storie della buonanotte alle figlie.

Messaggio per tutte le Pam Beesly all'ascolto: il vostro Jim è ufficialmente l'uomo più sexy del mondo! Facciamo riferimento, ovviamente, a una delle coppie televisive più amate di sempre (Pam e Jim di The Office) per commentare la scelta della rivista People che ogni anno incorona una star definita "sexiest man alive", l'uomo più sexy del mondo appunto. Quest'anno, però, la decisione potrebbe sorprendervi perché a vincere il prestigioso titolo non è stato il bellimbusto di turno (tanto per citare qualche vincitore degli anni passati, ricordiamo il veterano di Grey's Anatomy Patrick Dempsey (2023), l'ex Captain America Chris Evans (2022), Paul Rudd (2021), Michael B. Jordan (2020) e David Beckham (2015)). Stavolta ha vinto l'uomo normale, quello rassicurante e che che non fa niente di particolar per risultare sexy: John Krasinski!

John Krasinski è l'uomo più sexy del mondo: La rivincita dell'uomo normale

John Krasinski per molti rimane l'indimenticabile Jim Halpert di The Office, impacciato e romanticone, ma negli ultimi anni lo abbiamo apprezzato anche nel ruolo più adrenalinico di Jack Reacher nella serie di Prime Video (a proposito: è in sviluppo anche un film che dovrebbe espandre il franchise di Jack Reacher). Anche regista (il suo ultimo lungometraggio da regista è IF - Gli amici immaginari), sceneggiatore e produttore, l'attore quarantacinquenne preferisce che a definirlo sia il ruolo di padre che si diverte a leggere storie della buonanotte alle sue due figlie, Hazel e Violet di 10 e 8 anni, avute con la moglie Emily Blunt. I due sono sposati dal 2010 e sono una delle coppie più affiatate e invidiate di Hollywood.

I commenti dell'attore e la reazione di Emily Blunt

Ma cosa pensa Krasinski di questo riconoscimento inaspettato? "Ho avuto un blackout immediato, zero pensieri. A parte forse che mi stavate prendendo in giro. Non è così che mi sveglio, pensando, 'È questo il giorno in cui mi chiederanno di essere l'uomo più sexy del mondo?' E invece è stato il giorno in cui voi l'avete fatto. Avete davvero alzato l'asticella per me", ha commentato la scelta con People. L'attore ha confessato che la moglie Emily Blunt è rimasta molto impressionata dalla notizia e ha intenzione di tappezzare le pareti di casa con la copertina di People che lo vede protagonista. "Lo faremo in video? Perché è come un contratto vincolante, credo. Le mie figlie lo adoreranno, non sarà per niente strano", ha scherzato Blunt.

Krasinski e Blunt si dividono tra impegni mondani e vita casalinga nella loro casa di Brooklyn, a New York. "È questa la cosa meravigliosa di quando sei sposato con qualcuno. Impari, cambi e ti evolvi costantemente. E sono così fortunato ad aver vissuto tutto questo con lei", ha detto l'uomo più sexy del mondo a proposito della moglie. Questo prestigioso titolo condizionerà il loro rapporto? "Penso che mi farà fare più lavori domestici. Quando uscirà, lei dirà, 'Va bene, questo significa che te lo sarai guadagnato qui a casa.'", ha scherzato.