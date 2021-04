John Cameron Mitchell sarà Joe Exotic nella miniserie di NBC

News Serie TV

L'attore raggiunge l'altro membro del cast Kate McKinnon, interprete di Carole Baskin.

La miniserie di NBC, USA e Peacock basata sulla stessa storia oggetto della docuserie Netflix campione di ascolti Tiger King ha trovato il suo Joe Exotic. Sarà l'attore di Shrill e The Good Fight John Cameron Mitchell a interpretare Joe Schreibvogel, l'ex proprietario e gestore del Greater Wynnewood Exotic Animal Park, uno zoo di tigri nell'Oklahoma, nell'adattamento che racconterà la sua ormai celebre e assurda storia dal punto di vista di Carole Baskin, personaggio affidato alla veterana del Saturday Night Live e vincitrice di due Emmy Kate McKinnon.

Joe Exotic: Cosa sappiamo della miniserie

Scritta da Etan Frankel (Sorry For Your Loss) basandosi sulla seconda stagione del podcast di Wondery Over My Dead Body, Joe Exotic (titolo provvisorio) ripercorre le vicende che hanno portato all'arresto di Schreibvogel, accusato del tentato omicidio della rivale Baskin, proprietaria del Big Cat Rescue di Tampa, in Florida, nonché di abuso e sfruttamento di animali esotici e selvatici a scopro di lucro, motivo principale della loro faida. I tentativi talvolta disperati della Baskin di fermare le attività di Schreibvogel hanno portato quest'ultimo a cercare in tutti i modi di smascherare l'ipocrisia della donna, il cui passato non era meno ombroso del suo.

"Sono entusiasta di aver ottenuto il ruolo di questo popolare antieroe moderno", ha commentato Mitchell in un comunicato. "Io e Joe abbiamo la stessa età e, come lui, sono cresciuto come persona queer tra Texas, Oklahoma e Kansas, quindi mi sento come se sconoscessi un po' di quest'uomo e del suo disperato tentativo di conquistare un mondo inospitale".