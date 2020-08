Joe Exotic: La serie tv con Kate McKinnon ordinata da NBCUniversal

News Serie TV

La veterana del Saturday Night Live interpreterà l'amante dei gatti Carole Baskin.

È ufficiale: la veterana del Saturday Night Live e vincitrice di due Emmy Kate McKinnon sarà Carole Baskin in una serie tv - più precisamente una miniserie - basata sull'assurda storia di Joe Exotic. Dopo mesi di speculazioni e sulla scia dello straordinario successo del documentario di Netflix Tiger King, NBCUniversal Television si è accaparrato il progetto e ne ha subito ordinato la produzione, per una futura programmazione su NBC, USA e Peacock.

La storia di Joe Exotic

Scritta da Etan Frankel (Sorry For Your Loss) basandosi sulla seconda stagione del podcast di Wondery Over My Dead Body, Joe Exotic racconta dal punto di vista della Baskin le vicende che hanno portato all'arresto di Joe Schreibvogel, l'ex proprietario e gestore del Greater Wynnewood Exotic Animal Park, uno zoo di tigri nell'Oklahoma, accusato del tentato omicidio della rivale Baskin, proprietaria invece del Big Cat Rescue di Tampa, in Florida, nonché di abuso e sfruttamento di animali esotici e selvatici a scopro di lucro, motivo principale della loro faida. I tentativi talvolta disperati della Baskin di fermare le attività di Schreibvogel hanno portato quest'ultimo a cercare in tutti i modi di smascherare l'ipocrisia della donna, il cui passato non era meno ombroso del suo.

Tutti pazzi per Joe Exotic

Con 34 milioni di visualizzazioni nelle prime quattro settimane di disponibilità, Tiger King si è affermato come una delle produzioni più viste di sempre di Netflix. Un successo che ha scatenato una vera e propria corsa all'adattamento della storia per un film o una serie tv. In aggiunta a Joe Exotic, della quale McKinnon sarà anche la produttrice esecutiva, sempre Netflix sta collaborando con il prolifico Ryan Murphy (American Crime Story) e l'attore Rob Lowe allo sviluppo di una miniserie o un film tv. Risale poi allo scorso maggio la notizia che il premio Oscar Nicolas Cage interpreterà Joe Schreibvogel in una serie di otto episodi basata sull'articolo Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild, pubblicato dal Texas Monthly molto prima del documentario di Netflix. Si vocifera inoltre di un adattamento cinematografico, con Brad Pitt corteggiato per il ruolo di protagonista.