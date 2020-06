Jessica Chastain produce l'adattamento TV di His & Hers di Alice Feeney

News Serie TV

L'attrice ha acquisito i diritti dell'ultimo romanzo dell'apprezzata scrittrice britannica.

Jessica Chastain si dedica alla carriera di produttrice e acquisisce i diritti di His & Hers, ultima fatica letteraria della scrittrice ed ex giornalista della BBC Alice Feeney. Con la sua Freckle Films e insieme a Kristen Campo e Endeavor Content, l'attrice produrrà una Serie TV tratta dal romanzo pubblicato nel Regno Unito appena lo scorso 28 maggio.

La trama di His & Hers di Alice Feeney

His & Hers è un thriller che racconta la storia dell'ispettore di polizia Jack Harper e delle giornalista della BBC Anna Andrews, le cui strade si incrociano nuovamente dopo il loro divorzio quando una donna viene ritrovata assassinata nella loro città d'origine. Anna è riluttante a trattare il caso e Jack pensa a un suo coinvolgimento, fino a quando non diventa lui stesso un sospettato nella sua indagine per omicidio.

Il commento della scrittrice, già autrice di Sometimes I Lie

"Gli ultimi tre anni sono stati un vortice meraviglioso e stento ancora a crederci", ha commentato Alice Feeney la quale ha aggiunto: "Sono entusiasta di lavorare con Jessica Chastain, Kristen Campo e il team di Endeavour Content. Adoro ciò che hanno pensato per His & Hers e non vedo l'ora di guardare Anna Andrews e Jack Harper prendere vita sullo schermo". His & Hers è già il secondo romanzo di Feeney adattato per la TV. La miniserie Sometimes I Lie, basata sull'omonimo thriller della stessa scrittrice, infatti, è attualmente in sviluppo a FOX con Sarah Michelle Gellar come protagonista e produttrice esecutiva insieme a Ellen DeGeneres nel team di produzione.

Foto: Buckne/Deadline/REX/Shutterstock