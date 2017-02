Jessica Biel nel primo trailer di The Sinner

USA ha diffuso il primo trailer di The Sinner, nuova serie drammatica con protagonista Jessica Biel, per la prima volta in tv con un ruolo regolare dal 2002, ovvero dal suo "addio" a Settimo Cielo.

Basato sul romanzo di successo di Petra Hammesfahr, il crime thriller ancora senza data racconta cosa succede quando una giovane madre (Biel), sopraffatta da un attacco di rabbia inspiegabile, commette un sorprendente atto di violenza pubblico. L'avvenimento scatena una serie di eventi incredibile la cui forza motrice non è il chi o che cosa, ma il perché. Mentre la storia si dipana, un investigatore (Bill Pullman) ossessionato dal movente della donna si ritrova coinvolto con lei in un viaggio straziante nelle profondità della di lei psiche e dei violenti segreti nascosti del suo passato.