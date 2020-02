Jeri Ryan spunta dal passato di MacGyver

News Serie TV

L'attrice apparirà in un arco di episodi della quarta stagione.

Jeri Ryan reciterà in un'altra serie di CBS. Dopo aver ripreso l'iconico ruolo di Sette di Nove in Star Trek: Picard, l'attrice nata nella Germania dell'Ovest da genitori statunitensi ha firmato di nuovo con la rete per un ruolo prominente in un arco di episodi della quarta stagione di MacGyver, lo annuncia TV Insider.

Ryan interpreterà Gwendolyn Hayes, la zia di Mac (Lucas Till), sorella della sua adorata madre. Una ex agente del segretissimo Dipartimento di Servizi Esterni che si presumeva fosse morta, sembra che lei sia ora a capo della Codex, l'organizzazione cui la Fondazione Phoenix sta dando la caccia in questa stagione. Come anticipato dall'ideatore Peter M. Lenkov, Gwen ha agito nell'ombra, tenendo traccia di ogni movimento e azione del nipote senza che lui ne sapesse qualcosa.

Il personaggio farà il suo debutto nell'episodio in onda negli Stati Uniti il 27 marzo. "Gli ricorda sua madre e i suoi ideali. Ma il modo in cui lo fa va contro tutto quello che Mac pensa ed è", ha detto Lenkov. "Il nuovo rapporto di Gwen con Mac metterà in crisi il di lui desiderio di famiglia, la sua fiducia nella scienza e la sua lealtà verso i suoi amici. Grazie a lei vedremo Mac come non lo abbiamo visto mai".