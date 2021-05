Jeremy Clarkson fa il contadino in Clarkson's Farm nuova serie Original di Prime Video: guarda il trailer

News Serie TV

L'uomo che ha creato e condotto programmi leggendari come Top Gear prima e The Grand Tour poi ha messo da parte le auto per dedicarsi alla vita di campagna. A modo suo, ovviamente. Guarda il trailer di Clarkson's Farm, disponibile in streaming su Prime Video da venerdì 11 giugno.

Jeremy Clarkson è l'uomo che ha ideato e condotto per oltre vent'anni Top Gear, trasmissione della BBC dedicata al mondo delle automobili che ha fatto la storia della televisione contemporanea per il suo stile innovativo, la sua ironia, e la sua voglia di cercare sempre modi nuovi, divertenti e avventurosi di parlare di auto riuscendo fare intrattenimento anche per quelli che di macchine e motori non capiscono nulla e non hanno il minimo interesse.

Dopo una burrascosa rottura col servizio pubblico britannico, in seguito poi parzialmente ricomposta, Clarkson, coi i fidi collaboratori Richard Hammond e James May, ha trovato in Amazon Prime Video una nuova casa e nuovi budget, realizzando e conducendo quattro stagioni di quell'evoluzione di Top Gear che si chiama The Grand Tour e che, se non lo avete ancora visto, dovreste recuperare in fretta.

Ora Clarkson, che ha da poco compiuto 61 anni, ha deciso di mettere momentaneamente da parte le auto (di cui possiede ovviamente una vasta collezione) per dedicarsi, come molti suoi connazionali, alla campagna, cimentandosi nei panni - per lui assai improbabili - del contadino, o perlomeno del gentiluomo di campagna inglese: lo ha fatto in una nuova serie Amazon Original che si chiama Clarkson's Farm, e che racconta dei buffi e goffi tentativi di Clarkson di gestire i mille acri della fattoria che ha deciso di acquistare.

Clarkson's Farm sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video da venerdì 11 giugno, e questo è come la serie viene descritta:

Jeremy Clarkson è un giornalista, un presentatore, un uomo che viaggia in tutto il mondo facendo testacoda mentre urla su potenti macchine da corsa. Non è un agricoltore, il che è un peccato, visto che ha comprato una fattoria di mille acri nella campagna inglese e ha deciso di gestirla lui stesso, nonostante non ci capisca assolutamente nulla di agricoltura. La serie segue un intenso, faticosissimo e spesso esilarante anno nella vita del più improbabile contadino della Gran Bretagna e della sua squadra di lavoro, mentre affrontano il peggior clima degli ultimi decenni, animali testardi, raccolti deludenti e una inaspettata pandemia.

Aiutato solo dalla sua banda di colleghi agricoli, Clarkson scopre presto che il fattore moderno deve essere protettore della natura, scienziato, pastore, negoziante, ostetrico, ingegnere, contabile e autista di trattori, e spesso tutto allo stesso tempo. Nonostante le calamità che ne derivano, questo non è di certo “The Grand Tour si dà l’agricoltura”. Qui nella fattoria i fallimenti hanno conseguenze emotive reali e Jeremy, completamente al di fuori della sua comfort zone, deve contare sull’aiuto degli altri mentre si impegna nel far crescere le messi, allevare le pecore e mettere su progetti ambientali che gli stanno a cuore. E sì, avete letto bene anche quest’ultima frase. Questo è Jeremy Clarkson come non l’avete mai visto prima.

