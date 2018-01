Jennifer Lopez torna in Will & Grace, con il ruolo di Shades of Blue

Jennifer Lopez sta tornando in Will & Grace, e questa volta si mostrerà al pubblico in panni doppiamente familiari. L'attrice e cantante apparirà in un prossimo episodio del revival sia nei panni di se stessa, com'era già avvenuto nel 2004 in un arco di episodi della serie originale, sia nei panni della detective Harlee Santos, il personaggio da lei interpretato in Shades of Blue, il poliziesco di NBC del quale è la protagonista da tre stagioni.

Al momento non si conoscono i dettagli delle circostanze che riporteranno J.Lo nella sitcom, né quelle che coinvolgeranno la detective Santos, che ricordiamo non essere uno stinco di santo. L'ultima volta che l'abbiamo vista in Will & Grace, la cantante si era esibita al matrimonio di Karen e Lyle a Las Vegas, e poi aveva invitato Jack a unirsi al suo tour come ballerino... prima di "lasciarlo" a Janet Jackson.

Accolto con entusiasmo dal pubblico statunitense, meno da quello italiano (almeno a giudicare dagli ascolti di Italia1), il revival di Will & Grace è stato già rinnovato per una seconda stagione.