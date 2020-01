Jennifer Aniston torna al Central Perk e spaventa i fan!

News Serie TV

L'attrice, ospite al The Ellen DeGeneres Show, ha visitato il vecchio set di Friends.

Chi non vorrebbe che Jennifer Aniston si sedesse nuovamente sull'iconico divano arancione del Central Perk? Meglio ancora se prendesse un caffè con i fan di Friends. Non è fantasia ma realtà, visto che l'attrice, ospite allo show di Ellen DeGeneres, ha visitato il set dell'amata sitcom ricostruito ai Warner Brothers Studio di Los Angeles, proprio dove la serie è stata girata. Lì ha fatto una sorpresa ai molti visitatori che si fermano per scattarsi una foto seduti sul famoso divano diventato simbolo della serie.

Nella clip mostrata durante lo show si vede l'attrice prima accovacciata dietro il divano e poi mentre spaventa i fan comparendo all'improvviso o apparendo a sorpresa nelle foto ricordo. In un'occasione,l'attrice di The Morning Show si è improvvisata nuovamente cameriera del Central Perk versando del caffè ai presenti. I fan, increduli, sono rimasti basiti e hanno avuto reazioni contrastanti: c'è chi ha urlato e chi non ricordava il nome del personaggio interpretato da Aniston in Friends, Rachel Green.