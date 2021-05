Jenna Ortega sarà Mercoledì nella serie tv di Tim Burton basata su La famiglia Addams

News Serie TV

La star di YOU interpreterà Mercoledì Addams negli 8 episodi della serie tv ordinata da Netflix.

Da vicina di casa di uno psicopatico a psicopatica in erba, il passo è stato breve per Jenna Ortega. La giovane attrice di YOU è stata scelta per il ruolo di protagonista in Wednesday, attesa nuova serie tv di Netflix basata sui personaggi de La famiglia Addams, in particolare su Mercoledì Addams, la lugubre figlia dell'iconico clan di mostri creato da Charles Addams. Una serie di formazione, ricordiamo, diretta interamente dall'acclamato regista di Edward mani di forbice e La fabbrica di cioccolato Tim Burton, sua prima volta dietro la macchina da presa di una produzione televisiva.

Wednesday: La trama della serie tv di Tim Burton

Scritto dagli ideatori di Smallville Al Gough e Miles Millar, Il dramedy di otto episodi si concentra sugli anni di Mercoledì Addams come studentessa della Nevermore Academy. Seguiamo i tentativi della ragazza di padroneggiare le sue abilità psichiche emergenti, di contrastare una mostruosa follia omicida che sta terrorizzando la città e di risolvere lo strano mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima, il tutto mentre naviga nelle sue nuove e intricate relazioni alla Nevermore.

Il personaggio di Mercoledì è stato interpretato da numerose attrici nel corso dei decenni. La versione probabilmente più celebre è quella di una giovane Christina Ricci in un paio di film live-action che hanno fatto furore durante gli anni '90. Più di recente, Chloë Grace Moretz l'ha doppiata nel film d'animazione La famiglia Addams, che il prossimo Halloween arriverà nelle sale con un seguito. La prima a interpretarla in tv è stata invece Lisa Loring nell'omonima serie degli anni '60 in onda per due stagioni su ABC.