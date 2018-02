Jay Hernandez è il nuovo Magnum P.I.

CBS ha trovato l'attore che vestirà i panni dell'iconico investigatore privato Thomas Magnum nel remake della serie di culto Magnum P.I., del quale al momento è stato ordinato solo l'episodio pilota. Si tratta di Jay Hernandez, attore conosciuto in tv per i suoi precedenti ruoli in Six Degrees e Gang Related, più di recente apparso in Scandal.

Scritta da Peter Lenkov, lo stesso dietro i remake di Hawaii Five-0 e MacGyver, la nuova Magnum P.I. segue Thomas Magnum - lo stesso personaggio interpretato nell'originale da Tom Selleck - tornare a casa dall'Afghanistan e ricorrere alle proprie conoscenze militari per risolvere casi come investigatore privato, aiutato dai veterani Theodore 'TC' Calvin e Rick Wright, così come dall'ex agente dell'MI6 Juliet Higgins, personaggio quest'ultimo che nella serie degli Anni '80 aveva le fattezze di un uomo, Jonathan Quayle Higgins.

La regia dell'episodio è stata affidata a Justin Lin, lo stesso dei film Fast and Furious. Eric Guggenheim affianca Lenkov alla sceneggiatura, mentre John Davis e John Fox completano il team di produzione.