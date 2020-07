Javicia Leslie è la nuova Batwoman

News Serie TV

L'attrice di God Friended Me sostituirà Ruby Rose nella stagione 2.

La nuova Batwoman dell'Arrowverse ha un volto! Sarà l'attrice di God Friended Me Javicia Leslie a prendere il posto di Ruby Rose come nuova protagonista della serie di The CW. Come rivelato precedentemente, l'ultima arrivata non vestirà i panni di Kate Kane come chi l'ha preceduta, ma di un personaggio nuovo di zecca, anche per i fumetti della DC Comics.

La Batwoman di Javicia Leslie

Leslie farà il suo debutto nel primo episodio della seconda stagione, in onda negli Stati Uniti all'inizio del prossimo anno. La sua Ryan Wilder è descritta come l'esatto opposto di Kate Kane. Si tratta infatti di una venticinquenne simpatica, disorganizzata, un po' sciocca e prorompente che nella sua vita non ha mai avuto qualcuno in grado di tenerla sulla buona strana, motivo per il quale ha passato gli ultimi anni tra problemi di tossicodipendenza, schivando la polizia e mascherando il suo dolore con pessimi comportamenti. Rimessasi in sesto e tornata sobria, oggi Ryan vive in un furgone con la sua pianta. È una ragazza che ruberebbe il latte a un gatto randagio e che potrebbe ucciderti a mani nude, perché una combattente pericolosissima, altamente qualificata ed estremamente disciplinata. È anche apertamente lesbica, nonché atletica, schietta, appassionata e fallibile.

In un comunicato, l'attrice ha dichiarato: "Sono estremamente orgogliosa di essere la prima attrice nera a interpretare l'iconico ruolo di Batwoman in televisione, e in quanto donna bisessuale, sono onorata di unirmi a questo show rivoluzionario, che è stato un tale pioniere per la comunità LGBTQ+".

L'addio di Ruby Rose e il saluto alla nuova Batwoman

Rose ha appeso al chiodo il mantello di Batwoman lo scorso maggio, apparentemente perché lavorare per così tanti mesi in un luogo così lontano da casa l'aveva resa infelice, senza contare la non così calorosa accoglienza dei fan storici del personaggio. L'attrice aveva definito la sua una "decisione molto difficile" e ponderata, aggiungendo che "nutro il massimo rispetto per il cast, la troupe e tutti quelli che sono coinvolti nello show". Nelle settimane successive, la showrunner Caroline Dries ha tenuto a precisare che il personaggio di Kate Kane non verrà fatto fuori, aggiungendo che "la sua scomparsa sarà uno dei misteri della seconda stagione".

Nel frattempo, Rose si è mostrata entusiasta della scelta compiuta da Warner Bros. Television e Berlanti Productions, che sin dall'inizio si sono detti determinati a trovare per il ruolo di Ryan Wilder un membro della comunità LGBTQ, dopo le ingiuste critiche di parte del pubblico sul fatto che Rose non lo fosse "abbastanza". "Oh Mio Dio!! È fantastico! Sono così felice che Batwoman sarà interpretata da una straordinaria donna di colore", ha scritto l'attrice su Instagram. "Voglio congratularmi con Javicia Leslie per aver preso in consegna il batmantello. Stai per unirti a un cast e una troupe fantastici. Non vedo l'ora di vedere la seconda stagione, sarai straordinaria!!".